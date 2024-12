Así fue la polémica acción que le costó la roja directa al portero del Sporting de Gijón

Todo ocurrió en la segunda mitad del partido que Cartagena y Sporting de Gijón disputaban este mismo lunes con motivo de la decimoctava jornada de Laliga Hypermotion. El encuentro se aproximaba hacia su tramo final en el Estadio Cartagonova con empate a cero en el marcador; cuando Rubén Yáñez protagonizó una polémica acción que está dando mucho de qué hablar. Una imprudencia que le costó la roja directa, lo que obligó al portero del Sporting de Gijón a abandonar el terreno de juego tras golpear con el codo a un jugador del Cartagena.

La rapidez con la que se produjo la acción, impidió que el colegiado del encuentro pudiera cerciorarse en directo de todo lo que había pasado en la misma. En un primer momento señaló falta a favor del Sporting de Gijon, al considerar que Gastón Valles había obstaculizado al portero visitante cuando éste trataba de jugar rápido el balón. Sánchez Villalobos interpretó que el delantero del Cartagena pretendía frenar el contraataque del equipo visitante después de que Rubén Yáñez recuperara el balón tras una jugada ofensiva de sus rivales.

La polémica se desató cuando el VAR decidió intervenir en la jugada para avisar al colegiado principal del encuentro de lo que había sucedido realmente. Y es que, si bien es cierto que la intención del delantero del Cartagena es frenar al portero rival, la reacción del portero del Sporting de Gijón deja mucho que desear. Con el deseo de apartar a Gastón Valles de su camino para poder iniciar rápidamente una nueva jugada ofensiva, Rubén Yáñez golpea con su codo sobre la cabeza del delantero local, quien cae rápidamente al suelo con las manos sobre el rostro.

Roja directa y penalti en contra

Tras conocer la decisión inicial del árbitro: amonestación para el delantero del Cartagena y falta a favor de los visitantes; el VAR decidió intervenir en la jugada para corregir a Sánchez Villalobos e invitarle a revisar la jugada. Tras analizar la misma y ver de cerca lo que realmente había sucedido, el colegiado principal del encuentro rectificó su decisión inicial y retiró la amarilla a Valles. Además, decidió mostrar la roja directa a Yáñez y pitar penalti en contra de su equipo, algo que sería decisivo en el encuentro ya que el Cartagena consiguió finalmente vencer por un gol a cero gracias a ese tanto de pena máxima.

Desde la Real Federación Española de Fútbol se han encargado de hacer público el audio del VAR en el que Caparrós Hernández comenta con Sánchez Villalobos lo sucedido en esta polémica jugada. "Te recomiendo un OFR para que valores una posible conducta violenta del guardameta", advierte al colegiado principal desde la sala de videoarbitraje. "Te ponemos el punto de contacto, y tú ya valoras lo que va antes y lo que va después", haciendo referencia al hecho de si existió antes el contacto con el codo o por el contrario fue el jugador local el que obstaculizó primero al portero. Una vez que el árbitro principal pudo revisar las imágenes de la jugada, tenía claro cual iba a ser su decisión: doble castigo para el Sporting de Gijón al señalar penalti y sancionar a su portero con tarjeta roja.

Yáñez niega haber agredido a Gastón y le acusa de fingir

El portero del Sporting de Gijón decidió comparecer públicamente en zona mixta del Cartagonova después del encuentro para dar su versión sobre lo que había sucedido en la polémica jugada. Yáñez negó rotundamente que hubiera agredido al delantero: “Yo tengo el balón, el jugador me encima con los brazos por delante y mi intención es zafarme de él para sacar la contra. No he visto que haya ninguna agresión”, comenzaba explicando.

Aunque Yáñez reconoce que “en las imágenes pueda parecer algo más”, el portero del Sporting de Gijón afirma que “apenas aplica fuerza” en la mencionada jugada, y no dudó en acusar al delantero de Cartagena por haber fingido una agresión: "Se que se puede ver que él aprovecha la situación de que nota el contacto y se tira al suelo. En ningún momento lo derribo y el árbitro en el momento creo que lo ve clarísimo”, sentencia Yánez.