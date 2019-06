¡Caída rapidísima de @lorenzo99 ! No ganamos para sustos en este FP1 #DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/kvPXiIx7rc

Las cosas no acaban de mejorar para Jorge Lorenzo esta temporada. Después de caerse y tirar a Dovizioso, Maverick y Rossi en la segunda vuelta de la carrera de Montmeló, otra vez se fue al suelo en Cataluña durante los test que se disputaron justo después del Gran Premio. Por eso llegaba dolorido a Assen, donde en el FP1 volvió a rodar por la grava en la curva 7. Una caída rápida que le ha obligado a ir al hospital y que no le va a permitir disputar la carrera del domingo en el Gran Premio de los Países Bajos.

El del HRC Honda tiene una fractura en la vértebra dorsal 6 y esta tarde ha volado a Barcelona para hacerse un TAC y confirmar que la lesión no va a requerir intervención quirúrgica. Lo que sí es seguro es que no podrá correr en Assen y se tendrán que ver después los plazos de recuperación. "Se ha fracturado una vértebra, que no es un dedo, veremos", decía Alberto Puig en las cámaras de DAZN. El próximo fin de semana la cita es en Alemania y Lorenzo podría perderse allí su segunda carrera consecutiva.