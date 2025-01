Así es Klete Keller, el medallista olímpico indultado por Trump

Klete Keller se ha convertido en unos personajes beneficiados por los indultos presidenciales de Trump. Cuando el presidente Donald Trump puso por escrito una de sus mayores promesas de campaña, el teléfono del campeón olímpico empezó a vibrar con mensajes de texto. “No parecía real. Y al despertar esta mañana pensé: 'Dios mío. Vaya, esto se acabó. Ya no tengo que hablar con mi oficial de libertad condicional. Es una sensación de alivio increíble", afirma.

Klete Keller en el asalto al Capitolio Captura TV

Más de cuatro años después de ser arrestado por ingresar al edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y un año después de su sentencia, Keller estuvo entre los indultados el lunes en uno de los primeros actos de Trump como presidente.

Keller, de 42 años, se encuentra entre los acusados ​​más destacados del 6 de enero. Nadó para Estados Unidos en tres Juegos Olímpicos y ganó cinco medallas, incluido el oro en relevos junto a Michael Phelps en los Juegos de Beijing 2008. Su enorme estatura lo hizo fácil de identificar en las imágenes de seguridad del Capitolio ese día. También lo hizo su chaqueta del equipo de EE. UU.

Keller no fue acusado de ningún delito violento y se declaró culpable de un solo cargo de obstrucción de un procedimiento oficial. Mientras los fiscales pedían una sentencia de prisión de 10 meses, un juez federal ordenó en 2023 a Keller seis meses de detención domiciliaria más tres años de libertad condicional.

"Sé que mis acciones realmente enojaron y causaron daño a millones de estadounidenses. Le dije esto al juez y lo dije en serio. Actué sin pensar. No me detuve y me tomé el tiempo para reflexionar”, relata.

Keller se justifica afirmando que se encontraba en un periodo oscuro durante ese momento y que se sintió atrapado por la adrenalina de la turba que irrumpió en el Capitolio.

“Realmente lamento las acciones que tomé ese día. Amo este país. Estoy muy agradecido de tener ahora la oportunidad de seguir adelante", declaró tras conocer el indulto.

Los fiscales dijeron que Keller se resistió ante los agentes que intentaron sacarlo del Capitolio, y un video lo mostró participando en cánticos ofensivos contra el entonces líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes en aquellas fechas, Nancy Pelosi.

Fue arrestado días después. "Me sentí reforzado en ese momento, pero realmente hicimos un cortocircuito en todo el proceso. Creo que mucha gente probablemente era como yo, que se quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la mañana en Twitter, probablemente leyendo contenido cuestionable de cuentas oscuras. Creo que todo ello creó una tormenta perfecta y la gente simplemente perdió el control. Hablando por mí, lamento haberlo perdido”.

Keller asegura que que su vida ha sido una montaña rusa emocional desde entonces. Pasó una noche en la cárcel, perdió su trabajo en bienes raíces en Colorado Springs y se arruinó por los honorarios legales.

"Me sentí como si estuviera en el fondo del océano con el peso del sistema de justicia aplastándome”, sentencia.

Mientras Trump hacía campaña para regresar a la Casa Blanca, defendió a los arrestados por sus acciones el 6 de enero como “rehenes” y “patriotas”. Keller dijo que votó por Trump en noviembre pasado, pero nunca se hizo ilusiones sobre un indulto. “Había llegado a la conclusión de que sería un delincuente convicto por el resto de mi vida”, dijo.

Keller dijo que nunca abogó por un indulto, pero se muestra agradecido por la rápida acción de Trump.

¿Quién es el medallista Klete Keller?

El ex atleta participó en tres Juegos Olímpicos de Verano en 2000, 2004 y 2008. Keller ganó cinco medallas olímpicas durante su carrera, incluidas dos medallas de oro como miembro del equipo de relevos estilo libre de 4x200 metros.

El equipo de relevos también estaba formado por Michael Phelps, Ryan Lochte y Peter Vanderkaay. El grupo ganó el primer puesto en Atenas en 2004 y, cuatro años después, en Pekín.

Sus problemas tras alejarse de la natación.

Su retirada del deporte de élite no fue fácil. En una entrevista con el Olympic Channel , Keller admitió haber vivido en su coche durante meses tan solo unos años después de alcanzar la gloria olímpica. En esa época, el matrimonio de Keller se había disuelto y perdió su trabajo.

"En mi caso, estuve en la calle en una noche", recordó en 2018. "Hubo muchas lágrimas, lloré mucho y tenía mucho miedo, nunca había tenido tanto miedo. Uno podría pensar que ese día sería malo, pero siguió siendo cada vez más bajo durante los siguientes dos años", relató Keller.

Ahora, solo piensa en mirar hacia adelante y aprovechar la nueva oportunidad ofrecida por el presidente Trump.