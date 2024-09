Así ha sido el golazo de Mbappé al Stuttgart: 17 toques en 20 segundos

Después de una primera parte con Courtois sosteniendo al Real Madrid con un recital de paradas, los blancos no han necesitado más de veinte segundos para abrir el marcador con un golazo de Mbappé. Sacó el Real Madrid de centro para arrancar la segunda mitad, balón atrás y toques entre los centrales y los laterales hasta que la pelota le llegó a Tchouameni. El francés, que volvía después de la lesión que no le dejó ir con la selección, le cambió el ritmo a la jugada con un toque que nadie esperaba, un balón largo, de repente, para buscar en la banda derecha el esprint de Rodrygo, pegadito a la cal. Aceleró Rodrygo a la espalda de la adelantada defensa del Stuttgart y fue llevando la pelota, dando tiempo a Mbappé a que también lanzara la estampida y se pusiera en posición de remate. Balón perfecto al área y Kylian que no perdona para marcar su primer gol con el Real Madrid en Liga de Campeones. Para ser protagonista en esa primera noche europea que tantas ganas tenía de vivir vestido de blanco. Ya lo había intentado antes varias veces, demostrando su capacidad para el desborde, para convertir a los defensas en futbolistas lentos ante sus arrancadas. Pero se había encontrado todo el rato con el portero alemán, y así que tuvo que esperar a que hubiera más espacio y rematar a puerta vacía la gran jugada con la que el Madrid encendió los segundos 45 minutos.

Fueron 20 segundos en los que los jugadores del Real Madrid han tocado diecisiete veces la pelota, la última la de Mbappé, para marcar su cuarto gol con el Real Madrid, el primero en Champions.