Así son las cuentas de Marc Márquez para proclamarse campeón de MotoGP en Tailandia

Después de su brillante victoria en Aragón y del segundo puesto de Dovizioso, Márquez ha conseguido irse a Tailandia con la primera opción matemática de título en la maleta. Será dentro de dos semanas en el circuito de Buriram cuando tendrá la oportunidad de cerrar el campeonato por la vía rápida, con cuatro carreras todavía por disputar, algo que no ha conseguido desde que llegó a MotoGP.

Para ser campeón en Buriram necesita sumar dos puntos más que Dovizioso allí, para así llegar a una ventaja de 100 (ahora tiene 98) que son los que quedarán por repartir cuando se baje la bandera de cuadros en Tailandia. Le basta con quedar una plaza por delante del italiano y terminar como mínimo en la cuarta posición.

Dentro de esas primeras cuatro plazas y con Dovi una por detrás, la corona de MotoGP será suya. Visto lo visto hasta ahora, que excepto en Texas, siempre ha sido primero y segundo, las opciones son muy altas y por ejemplo le bastaría con repetir el resultado del año pasado, cuando se impuso a Dovizioso en la última curva.

"Claro que me gustaría ganarlo en Tailandia, pero si no es posible no pasa nada, seguro que a Honda también le apetece que lo haga en Japón", reconocía Marc, muy tranquilo con los 98 puntos que ahora le saca a Dovi con 125 por jugarse.