Aston Martin anuncia el nombre del sustituto de Fernando Alonso

El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno anunció este miércoles que el brasileño Felipe Drugovich pilotará el AMR24 del español Fernando Alonso en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México a finales de este mes.

Felipe Drugovich, de 24 años y piloto de pruebas y reserva del equipo, saldrá a pista durante la primera sesión de 60 minutos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de que Fernando Alonso vuelva al coche para los segundos libres.

Será la primera salida de Felipe en el AMR24, "un coche que ha ayudado a desarrollar a través de su extenso trabajo de simulador en el Campus Tecnológico del equipo", informa el equipo.

Al participar en la sesión de entrenamientos, el piloto brasileño cumplirá parcialmente con el requisito del equipo de hacer correr a un novato en dos FP1, con una segunda sesión prevista para más adelante en el año.

"Estoy muy emocionado de conducir el AMR24 por primera vez, ¡llevo tiempo esperándolo! He pasado gran parte del año trabajando en el desarrollo de este coche en el simulador del equipo, así que será valioso para mí sentir la correlación entre el simulador y la realidad». El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito en el que no he rodado antes. Es un circuito desafiante con una mezcla de largas rectas y curvas técnicas, así que pasaré tiempo en el simulador antes del evento para estar listo para la FP1", explica el brasileño en declaraciones que difunde el equipo.