Aston Martin revela su punto más débil en esta temporada

El GP de Azerbaiyán es el pistoletazo de salida al primer esprint de la temporada y es que será en un circuito urbano. Aquí preocupa especialmente los riesgos que pueden sufrir los coches.

Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, valoró este escenario: "Desde el punto de vista presupuestario, (el esprint) es una preocupación. Por suerte no hemos tenido muchos accidentes hasta ahora, pero que estas tres carreras sean tan seguidas son una gran preocupación para nosotros. El problema no existe desde el punto de vista técnico ya que si un equipo reacciona bien a esos formatos cambiantes puede beneficiarse mucho. Ahí el objetivo es llevar a los coches más lentos a la parte delantera y todavía no estoy convencido. Esa idea de clasificación a una sola vuelta porque conlleva un mayor riesgo de accidentes y es lo que queremos evitar. Es un reto bastante grande y funciona bien. Propongo mantenerlo así durante un tiempo, al menos hasta que sepamos más".

Por otra parte, Aston Martin ha desvelado cómo es su nuevo túnel del viento. Esto puede convertir a la escudería británica en una de las más fuertes de la Fórmula 1.El objetivo de Aston Martin es tenerlo operativo para mediados del año 2024, que en 2025 se empiecen a ver pequeñas contribuciones en el coche pero el primer monoplaza que se beneficiará de él no estaría disponible hasta 2026.

La confianza de Aston Martin en Alonso es máxima desde el principio, tal y como acreditaron las palabras de Krack, el director de la escudería. "Fernando ha dicho que tenemos que mantener los pies en el suelo, eso es muy importante para todos nosotros, ir paso a paso. Hacer predicciones sobre victorias o títulos, no es una forma en la que debamos actuar en este momento. Seguiré aplicándolos porque creo que son los correctos, porque no son negociables estos valores si quieres tener éxito como escudería. La gente con la que trabajo aquí tiene todo esto, así que no hay necesidad de cambiar nada", afirmó.