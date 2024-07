El ataque de Norris a McLaren que genera tensión en la Fórmula Uno

Lando es uno de los nombres propios de la Fórmula Uno tras sus declaraciones. "Estás estresando el neumático en las curvas 4, 6, 9 y 11. Tienes a Oscar a 3,5 segundos. Seguro que harás lo correcto. Hiroshi está preocupado por los neumáticos. Quedan diez vueltas. Creemos que ambos estáis gastando mucho las gomas. Ten presente cada reunión que hemos tenido los domingo por la mañana", le ha dicho su ingeniero a Norris.

"Sí, pero decidle a Oscar que intente alcanzarme, por favor", ha contestado el piloto británico. "Lando, no puede alcanzarte. Está intentando subir el ritmo, pero no sirve de nada", ha respondido Joseph. "Tengo gomas más jóvenes. No os estreséis, todavía le quedan. De todas formas, le hubiera intentado hacer el 'undercut'", ha dicho Lando.

"Lo hemos hecho por el bien del equipo. La mejor manera de ganar un Mundial es trabajando en equipo. Necesitarás a Oscar y él te necesitará a ti", ha matizado el ingeniero de Norris para zanjar con el episodio.

