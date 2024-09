Atlético - Leipzig: el duodécimo asalto del Cholo

Dos finales, una semifinal, cuatro cuartos de final, dos octavos... el Atlético del Cholo vuelve a enfrentarse desde hoy ante el Leipzig con un desafío imposible. Antes de las finales de 2014 y 2016 estuvo la de 1974, pero en todas el desenlace fue el mismo. En la duodécima presencia consecutiva en la Champions en la «era Cholo» el Atlético está incluido en el capítulo de secundarios.

La inversión veraniega, rozando los 200 millones de euros, obliga a más. Y así lo proclama el Cholo. «Nos tenemos que exigir más». En esa exigencia se puede incluir la primera titularidad de Julián Álvarez en lugar de Alexander Sorloth. Griezmann es intocable. Simeone tuvo para todos. «Es un chico noble, trabajador, que seguramente tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo vacaciones cortas, llegó, empezó a jugar con pocos entrenamientos, se fue con Argentina... Hay que ayudarlo. Tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien y lo necesitamos de la mejor manera. Ojalá el del pasado domingo sea el primer gol de los muchos que nos puede dar», dijo sobre el argentino. Y no olvidó a Sorloth: «Es un jugador importante juegue 10, 20, 70 o 90 minutos. Un jugador importante, diferente a los delanteros que tenemos y lo necesitamos de la manera cómo la que está jugando. Ha tenido situaciones de gol casi todos los partidos que ha jugado, necesitamos que esté más contundente en el final de jugada, que es el primero que sabe lo que tiene que tener, porque lo tiene, y le exigiremos esto que estamos diciendo».

Julián Álvarez y Rodrigo Riquelme serán las novedades. La presencia del segundo adelantará a Samuel Lino y relegará al banquillo a Conor Gallagher, el mejor ante el Valencia con gol incluido.

El Leipzig llega después de un inesperado empate a cero en casa ante el Unión Berlín, que le hace ser tercero en la Bundesliga empatado con el Dortmund y a dos puntos del Bayern, la sensación de la primera jornada en la Champions. «Es un equipo que trabaja muy bien, que ha jugado partidos muy diferentes. Contra el Bayer Leverkusen ha jugado bajo y ha salido al contragolpe con gente muy rápida ofensivamente y contra el Unión Berlín ha atacado todo el partido. Tiene una condición de ataque importante, con mucha gente veloz de la mitad de campo hacia arriba, y con gente en mitad de cancha fuerte saltando a presionar», valora el Cholo.

Marco Rose va a recuperar a su referente atrás, el húngaro Peter Orbán y está por ver todavía cómo asume el grupo la marcha de Dani Olmo. Xavi Simons, la torre eslovena Sesko (1,95) y Loïs Openda son las amenazas de un equipo que contará con más de 2.000 hinchas en el Metropolitano.

El Cholo es uno de los defensores del nuevo sistema de competición: «Siempre es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente, en un campeonato importante y ojalá que todos podamos transmitirle desde abajo toda la energía e ilusión que les estamos contando. El nuevo formato es positivo. Hay que ganar. Sumar puntos. No importa contra quién te toque. No hay números que te puedan servir en el grupo, con dos empates y ganar cuatro partidos poder pasar. Hay que ganar. Está claro que los ocho primeros en esta lista estarán de los 20 puntos para arriba, ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y nos invita a todos a apostar por ganar». «Vi el Liverpool-Milan y me gustó mucho. Fue un partido muy dinámico, entretenido. Podemos ver que es una Champions más entretenida para la gente, porque todos los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven, pero hasta cierto punto para estar entre los primeros ocho y habrá que competir, porque todos los equipos son complejos». El primero de ellos, el Leipzig.