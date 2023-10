La autocrítica de Gavi: "Tenía mal perder, se me iba la cabeza y lo pagaba con todos"

Gavi habló en La Vanguardia sobre sus inicios en el Barça. "Recuerdo que dos meses antes les dije a mis padres que no quería venir, que tenía miedo de encontrarme lo que fuera... Hoy les doy gracias a ellos, que fueron los primeros en tener claro que debían traerme aquí. Me daba miedo todo. Era muy pequeño y no quería salir del pueblo y separarme de mis amigos. Luego, el primer año en Barcelona viví en la calle Balmes con mis padres, pero les dije que se fueran tranquilos, que yo quería vivir en La Masia", dijo.

El andaluz también recuerda unos primeros meses difíciles por la sanción FIFA al Barça que le impedían jugar y en los que tuvo que inventarse algo. "No pude aguantar sin jugar, para mí era como respirar. Decidí apuntarme a una liga de fútbol sala en el colegio. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/autocritica-gavi-tenia-mal-perder-iba-cabeza-pagaba-todos_20231004651d5f3ee0d7620001def36a.html|||Lo ganamos todo menos el día que nos jugábamos la Liga…, ese día jugué el primer partido con el Barça. Todavía me lo recriminan los compañeros del colegio", subrayó.]]

"He mejorado en el aspecto de saber perder respecto a las categorías inferiores. Os lo podría decir cualquier entrenador. Lo llevaba bastante bastante mal y lo pagaban compañeros míos en los entrenos. Se me iba la cabeza, tenía mal perder. Menos mal que no se fue y sigue con nosotros. Tiene bajas importantes, pero es un club ganador siempre. Yo por el Barça haría lo que fuera (…). Ojalá pudiera ser así (jugando toda la vida en el Barça). Más feliz que aquí no voy a estar en ningún sitio", insiste.

"Soy un friki del fútbol, veo muchos partidos con amigos en casa, sobre todo de la Premier League. Algunos equipos me gustan más que otros. Sigo al Manchester City y ahora especialmente al Brighton porque juegan bien y además está allí Ansu Fati. Veo bien a Ansu. Estoy convencido de que va a recuperar la confianza y ojalá así vuelva con nosotros. Somos amigos desde que coincidimos en la Masia y quiero que esté bien siempre", zanja Gavi.