Los galones de Gavi en el Barça con 19 años, así abroncó a Lewandowski: "Robert, hostia..."

Gavi sólo tiene 19 años, cumplidos el pasado agosto. El 3 de septiembre ante Osasuna llegó a los 100 partidos con la camiseta del Barcelona, antes que nadie en la historia del club catalán. Debutó con 16 y desde el primer momento demostró una gran personalidad sobre el césped que se va consolidando con el paso del tiempo. Se ha hecho viral la bronca que le echó a Lewandowski el pasado viernes en el encuentro contra el Sevilla. No es nada que no suceda en cada jornada, esas conversaciones entre compañeros en momentos de tensión, pero llama la atención porque lo hace un chico que no tiene 20 años dirigida al futbolista más experimentado de la plantilla.

"Robert, hostia". "No hagas falta ahí, hostia". "Hombre". Le grita el joven centrocampista al delantero en los últimos minutos del Barcelona - Sevilla, partido que los azulgrana ganaron de forma muy ajustada y trabajada por 1-0 y al final tuvieron un rato de defender el resultado.

Lewandowski firmó por el Barcelona la temporada pasada y desde el primer momento reconoció que su objetivo no era sólo meter goles, era ayudar a los jóvenes talentosos que había en la plantilla a crecer. El polaco aporta la experiencia, junto con otros futbolistas como Ter Stegen o el recién fichado Gündogan, o ahora también Cancelo y Joao Félix, pero el club está cada vez más en manos del crecimiento de los jóvenes. Araujo, Pedri y Gavi ya dieron el gran salto, también Balde en parte y ahora lo persiguen Lamine Yamal, recientemente renovado, y Fermín.

Gavi está jugando esta temporada en una posición más retrasada y está subiendo su nivel todavía más. "Es un futbolista que tiene las dos cosas, tanto en defensa como en ataque es excelente, es un futbolista bestial para el equipo, es el alma, el corazón, la pasión... Es el futbolista total", dice de él Xavi.