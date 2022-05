Laia Palau se retira a los 42 años

La española Laia Palau, de 42 años, ha anunciado este miércoles su retirada como jugadora de baloncesto profesional después de 25 años de carrera en los que ha ganado 33 títulos y se ha colgado 12 medallas con la selección.

“Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque no dejo el baloncesto. Me lo miraré de otra manera”, dijo la jugadora catalana en un acto celebrado en el pabellón de Fontajau, la pista del Spar Girona, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas.

Palau ha sido 315 veces internacional y ha sido tres veces campeona de Europa (2013, 2017 y 2019), subcampeona del mundo en 2014 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, ha logrado una plata (2007) y cuatro bronces (2003, 2005, 2009 y 2015) en Europeos y dos bronces en los Mundiales de 2010 y 2018.

En su palmarés figuran dos Euroligas, con Ros Casares (2012) y USK Praga (2015). Ha ganado siete Ligas en España, con CBF Universitari de Barcelona (2003), Ros Casares (2007, 2008, 2009, 2010, 2012) y Uni Girona (2019). Entre sus muchos títulos están cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España; dos Ligas y tres Copas en Francia (Bourges Basket); una Liga y una Copa en Polonia (Polkowice); una Supercopa de Europa, cuatro Ligas y dos Copas checas (USK Praga)