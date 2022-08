España, a Lituania sin Willy Hernangómez, el jugador franquicia

España juega el jueves (18:30, BeMad) en Vilna ante Lituania el cuarto y último partido de preparación para el Eurobasket. La próxima semana habrá dos encuentros más (Islandia y Holanda), pero pertenecen a la fase de clasificación para el Mundial 2023. El 1 de septiembre ya llegará el estreno en el Campeonato de Europa ante Bulgaria. En la visita a Lituania no estarán dos de las piezas claves del equipo, Willy Hernangómez y Rudy, pero que nadie se alarme porque eran ausencias previstas. «En el próximo partido no estarán Willy Hernangómez ni Rudy Fernández. No jugarán por protocolos de terapia de recuperación, algo que ya teníamos previsto», aseguró Sergio Scariolo en Gran Canaria después de caer (77-82) ante los Sabonis, Valanciunas y compañía. Ambos se reincorporarán al grupo el domingo.

Los jugadores que viajan a Lituania son Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Quino Colom, Jaime Fernández, Usman Garuba, Fran Guerra, Juancho Hernangómez, Sergio Llull, Xabi López-Arostegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Sebas Saiz y Yankuba Sima. Todavía hay pendientes cuatro descartes para el grupo definitivo.

El partido ante los bálticos será la oportunidad para que los jugadores interiores al margen de Willy se reivindiquen ante la que será una de las parejas dominadoras del Eurobasket. El mayor de los Hernangómez se ha convertido en el indiscutible líder del grupo y el referente ofensivo, único en demasiadas ocasiones, de España. Sus números en la preparación son reveladores. Es el jugador que más tiempo está en pista (en torno a los 24 minutos por encuentro); es el que más anota (21 puntos de promedio); el que más rebotea (9); el que más tira (20/46 en tiros de campo) y el que más faltas recibe (7 por partido). «Seguimos recuperando sensaciones. Ésa es la clave; progresar para las ventanas FIBA y el Eurobasket. Estamos mucho mejor de lo que estuvimos en el primer partido frente a Grecia», comentó Willy. «Tenemos que correr, presionar y mantener un ritmo alto de juego porque no tenemos el talento que contaba la selección en citas anteriores. Nos falta mucho aún», apuntó su hermano.