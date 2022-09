Escándalo en el Eurobasket: Turquía amenaza con la retirada

Las derrotas de España y Turquía, ante Bélgica y Georgia, respectivamente, en la tercera jornada del Eurobasket han puesto patas arriba el Grupo A del torneo. Bélgica, Montenegro, España y Turquía están empatadas a dos victorias y una derrota, mientras que el anfitrión Georgia tiene una victoria y dos derrotas y Bulgaria, tres derrotas que le apartan de los octavos de final. El lunes, el Grupo A tendrá jornada de descanso y todo se decidirá el martes y el miércoles. España se medirá a Montenegro el martes y a Turquía el miércoles.

Eso siempre y cuando Turquía decida no hacer efectiva la amenaza que anunció después de la derrota ante los anfitriones. Georgia se impuso a los otomanos tras dos prórrogas (83-88) y en un partido plagado de incidentes. Hubo tres técnicas descalificantes, las del georgiano Duda Sanadze y la de turco Furkan Korkmaz, que estuvieron a punto de llegar en la pista. Y para no faltar a su currículum continental también fue expulsado el seleccionador turco Ergin Ataman.

Lo más grave no sucedió en la cancha, sino que pasó fuera de ella. Según se asegura desde la Federación turca poco después de que Korkmaz y Sanadze fueran expulsados, el jugador otomano fue atacado en el túnel de vestuarios por tres jugadores georgianos y varios miembros de la seguridad del pabellón. El vicepresidente de la federación turca y ex jugador, Omer Onan, relata así el incidente, según informa la web “Eurohoops”: “Mientras Furkan Korkmaz caminaba por el pasillo hacia los vestuarios con nuestro entrenador, los jugadores de Georgia que no estaban en el acta lo atacaron junto con el jugador expulsado [Sanadze] y la policía. Al final del partido, 30 policías nos empujaron y nos peleamos con la policía georgiana”. Onan asegura que si la FIBA no ofrece esas imágenes, Turquía abandonará la competición.

Pero hay más, la selección turca denuncia que durante la tangana de los dos jugadores en la pista el reloj siguió corriendo y que se perdieron 22 segundos que luego no se recuperaron. “El hecho de que no sean sólo uno o dos segundos, sino 22 nos hace pensar que la situación no es sólo debida a un error”, asegura Hakan Demir en conferencia de prensa. Demir es el ayudante de Ergin Ataman y compareció debido a que el seleccionador se negó a realizar declaraciones después de todos los incidentes. Turquía es el rival de España en la última jornada de la primera fase.

Polémica en el Alemania-Lituania

El Georgia-Turquía no fue el único partido conflictivo de la tercera jornada. Alemania se aseguró la clasificación a octavos tras derrotar a Lituania 107-109 en un duelo dramático, con dos prórrogas y que además tendrá un epílogo en despachos pues los lituanos han interpuesto una protesta debido a un error de los árbitros. Resulta que en una situación en la que había habido una falta a favor de los lituanos se sancionó además una falta técnica contra el entrenador alemán Gordon Herbert. Sin embargo los árbitros olvidaron hacer efectivo el tercer lanzamiento de tiros libres que correspondía a Lituania. Al final de los 40 minutos reglamentarios, los lituanos pidieron hacer efectivo el lanzamiento, pero los árbitros decidieron que ello iría en contra del reglamento.