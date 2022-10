La Liga Femenina Endesa, un torneo que no para de crecer

“Visto ahora, parece que jugábamos a cámara lenta”, recuerda Wonny Geuer, que jugó en el Real Canoe Natación, en el Xuncas de Lugo y en el Dorna Godella, que fue campeona de Europa con la selección en 1993 y que es madre de Willy, Juancho y Andrea Hernángomez, es decir, una voz más que autorizada para hablar de baloncesto. “Sigo la Liga Femenina Endesa y este año, con la vuelta de las grandes jugadoras va a ser todavía más competitiva”, confirma sobre el torneo de 16 equipos que empieza hoy y en el que el Perfumerías Avenida busca reeditar el campeonato que logró el año pasado. El Valencia Basket, subcampeón, se ha reforzado con Alba Torrens, que vuelve a España y quiere pelear el título, como el Sedis Básquet o el UNI Girona, los cuatro mejores del año pasado: “Vuelvo a casa, a la Liga Femenina Endesa, para disfrutar del baloncesto y compartirlo con toda la afición. Creo que hay que valorar todo lo que se está haciendo durante todos estos años para estar consiguiendo más recursos y cada vez dar esos ‘pasitos’ hacia, de alguna manera, esa profesionalidad y para dar ese salto de decir ya que la liga sea profesional. En el fútbol lo han conseguido y espero que todos juntos trabajemos para que esto se pueda conseguir y de la mejor manera posible”, decía la nueva jugadora de la LF Endesa.

Según Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, diez de las doce jugadoras de la selección nacional están ya en la competición española, lo que dice mucho del nivel y de la importancia que ha adquirido en los últimos años. “Te emocionas, porque escuchas a las jugadoras hablar del crecimiento de la Liga Femenina Endesa, de las estructuras de los clubes, de la competitividad y eso es lo más bonito que te pueden decir como Federación y eso es gracias al trabajo de los clubes”, continuaba el ex jugador y máximo dirigente del baloncesto español en la presentación de la competición la semana pasada.

La espectacular presentación se vivió en la sede de la compañía, “que lleva apoyando a la Federación desde hace once años y a la Liga Femenina desde hace cuatro para dar un impulso imprescindible”, tal y como subrayó el Consejero Delegado de Endesa durante el acto. Es una Liga que mira al futuro, pero que sabe bien de dónde viene, como tenían que competir o entrenar hace años. “El baloncesto ha evolucionado muchísimo, ahora más con las jugadores que han estado fuera y han vuelto”, asegura María Planas, la única mujer que ha sido seleccionadora. “Nosotras buscábamos pabellones para entrenar, ahora tienen más medios, puede dedicarle más tiempo y se nota”. Era otro baloncesto, más familiar, más pequeño y mucho más sacrificado, Un baloncesto con muchas menos ventanas en las que mostrarse: “Eso no se olvida”, cuenta a este periódico Wonny Geuer. “Me levantaba a las cinco de la mañana para estudiar, luego entrenaba, volvía, iba a la carrera de ciencias económicas y empresariales en chándal porque tenía una hora justo para luego irme a entrenar. Cuando jugaba en Lugo me venía a examinar a Madrid y venía en el tren durmiendo, me examinaba y me iba. A mis hijos les digo que ellos nunca han entrenado en pabellones al aire libre, con guantes por el frío que hacía y hielo”. Tenían que vendarse ellas solas los tobillos y la fisioterapia no había llegado a su deporte. Eran otros tiempos, que parecen más lejanos por el desarrollo que ha tenido el baloncesto femenino en los últimos años: “Todavía hay muchos más medios económicos en el masculino”, sigue Geuer, “las mujeres tenemos que luchar mucho más para aún consiguiendo lo mismo, tener los mismos medios. Es una lucha en la que poco a poco se van consiguiendo cosas, hay que seguir empujando”. Y añade: “Endesa ha hecho un esfuerzo muy grande y es fundamental. Hay que conseguir que la gente vaya a los pabellones”, acaba.