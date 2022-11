Los Mavericks de Luka Doncic no atraviesan su mejor momento. Después de la gira por el Este acumulan cuatro derrotas seguidas, están fuera de los puestos de playoff en la Conferencia Oeste y ahora toca visitar a los Golden State Warriors. Pero si el equipo está mal, es incapaz de ganar si el esloveno no anota 30 puntos o más, la situación de Facundo Campazzo es todavía peor. El base argentino ha visto cómo la franquicia texana decidía rescindir su contrato. ¿Y esto qué quiere decir? Si ningún equipo le reclama en las próximas 48 horas se convertirá en agente libre. Y aquí es donde aparece la posibilidad de su regreso al Real Madrid. El club blanco tiene el derecho de igualar cualquier oferta que se le presente. El Madrid ya tanteó su posible regresó desde la temporada pasada y hubo contactos en verano, pero el “Facu” prefirió seguir en Estados Unidos. Ahora la situación no es sencilla para el base de la albiceleste.

Desde Estados Unidos, el periodista Mark Stein, uno de los mayores expertos en la NBA, ha informado de que los Mavericks están a punto de contratar a Kemba Walker, ya que sólo faltaría que superase la revisión médica. El base de 32 años no es un cualquiera en la Liga estadounidense. Ha sido cuatro veces All-Star y ha pasado por Charlotte, Celtics, Knicks y Pistons donde fue cortado. Después de casi 800 partidos en la NBA tiene unos promedios de 19,6 puntos, 3,8 rebotes y 4,8 asistencias.

La trayectoria de Campazzo en Estados Unidos ha estado muy lejos de las expectativas que el propio base tenía. En sus dos primeras temporadas en los Denver Nuggets disputó 144 partidos y en la primera fue en 28 ocasiones. Ese curso fue el mejor con unos promedios de 6,1 puntos, 2,1 rebotes y 3,6 asistencias en 22 minutos en pista. Su aportación descendió la campaña siguiente (5,1/1,8/3,4 en 18 minutos en cancha). Y en lo que va de temporada su presencia en los Mavericks ha sido meramente testimonial. Sus 1,3 puntos, 0,3 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro en 6:30 revelan su papel en las profundidades del banquillo del equipo entrenado por Jason Kidd. Sólo ha participado en nueve partidos y sólo ante los Rockets de Houston superó los 15 minutos por las lesiones de la plantilla en su puesto.

Un hipotético regreso al Real Madrid fortalecería todavía más el plantillón del que dispone Chus Mateo para el asalto a todos los títulos de la temporada. El problema es que la opción del Madrid no sería la única en Europa que maneja su entorno.