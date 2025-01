Dennis Smith Jr., inminente refuerzo para el Real Madrid

Seis victorias seguidas en la Euroliga (Paris, Mónaco, ALBA Berlín, Bayern Múnich, Zalgiris y Maccabi) y un fichaje, Dennis Smith Jr., a punto de concretarse tal y como anunció el base estadounidense en sus redes sociales. "Mañana me dirán algo, si definitivamente eso es así o no. Cuando pase a formar parte de la plantilla diré algo sobre él. Todavía no es oficial y si llega a ser un jugador nuestro de aquí a poco tiempo, espero, ya hablaré sobre él", aseguró Chus Mateo después de la victoria ante el Maccabi en la Euroliga.

"Ahora me parece que lo lógico es respetar a los jugadores que tengo, que son extraordinarios. Merecen todo el respeto de hablar del partido de hoy", señaló el técnico en la conferencia de prensa posterior a la histórica victoria del Madrid por 116-113 ante el Maccabi.

Dennis Smith Jr., de 1,91 metros y 27 años, está a un paso de firmar por el Real Madrid, según adelantó el diario AS. El base llevaba semanas en la agenda del club. Número 9 del draft de 2017 cuenta con una notable experiencia en la NBA. Ha jugado 326 partidos en siete temporadas y en media docena de franquicias diferentes (Mavericks, Knicks, Pistons, Blazers, Hornets y Nets). Este curso se encontraba en los Wisconsin Herd de la G-League.

Smith es un base de físico muy potente que en la Liga estadounidense ha promediado durante su carrera 9,7 puntos, 3 rebotes y 4,2 asistencias. Su mejor año fue el de novato en los Mavericks donde compartió vestuario durante 32 partidos con Luka Doncic en la primera temporada del esloveno en Estados Unidos. Siendo "rookie" alcanzó los 15,2 puntos por encuentro y formó parte del segundo mejor quinteto de novatos de la temporada. Su deriva en la NBA le convirtió en un especialista defensivo, con un físico poderoso y una enorme capacidad de salto que le llevó a competir en dos concursos de mates. El gran interrogante es su tiro exterior. Durante su carrera en Estados Unidos no alcanzó el 30 por ciento de acierto en triples.

La llegada de Dennis Smith Jr. al Real Madrid abre interrogantes en la plantilla. Andrés Feliz ha comenzado a aportar al equipo en las últimas semanas y Smith es extracomunitario al igual que Gaby Deck, ahora lesionado, y Xavier Rathan-Mayes. Chus Mateo no quiere deshacerse de ningún jugador y apuesta por hacer rotaciones entre los extracomunitarios cuando regrese Deck que tiene muy complicado estar disponible para la Copa del Rey.