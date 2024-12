Las críticas destrozan al nuevo formato del All Star de la NBA: "Lo detesto"

La NBA ha hecho oficial un nuevo invento para renovar el All Star. Así como con la creación de la NBA Cup, la liga americana sigue en búsqueda de actualizarse en todo aspecto, en esta ocasión es el ya histórico partido de las estrellas que de realizará el 16 febrero de 2025 con un formato que es totalmente diferente a lo que se ha realizado. Tras dos días de su oficialización, las críticas han sido notables contra el nuevo "mini torneo" que se disputará en San Francisco, específicamente en el Chase Center.

Pese a la presentación oficial y compartir que leyendas de la NBA como Charles Barkley y Shaquille O'Neal serán parte importante de este torneo como los que elegirán la formación de los equipos y también estará Candace Parker, las críticas no han hecho más que aumentar. La eliminación del partido entre Este y Oeste es la principal valoración negativa por parte de Kevin Durant, quien se encuentra en contra del torneo.

"Lo detesto. Estos nuevos formatos son terribles. Debemos volver al duelo del Este contra el Oeste", expresó el ahora alero de los Phoenix Suns. La NBA ha cambiado la forma en la que se disputa el partido a mitad de temporada, pasó de un encuentro entre las dos conferencias a un draft en el que los dos jugadores con más votos del público decidían sus equipos y ahora no solo será un partido, sino que tendrá un total de tres encuentros, además de darle importancia al Rising StarsChallenge, donde participan los novatos de la NBA.

¿Cómo es el nuevo formato del All Star?

El nuevo All Star se realizará en tres partidos con cuatro equipos, tres de estos se conformarán de 8 jugadores de los 24 elegidos por el público y el cuarto será el ganador del Rising Stars. Shaq, Barkley y Kenny Smith serán quienes decidan los tres equipos con un draft que se realizará 10 días antes del fin de semana de las estrellas.

Dos equipos All Star se enfrentarán entre ellos, el tercero se medirá al campeón del Rising Stars, el ganador en cada partido será el equipo que consiga anotar o superar primero los 40 puntos, los que logren avanzar se encontrarán en un tercer encuentro donde se definirá al ganador.

"Cada jugador del equipo ganador del campeonato recibirá 125.000 dólares, cada jugador del equipo que quede en segundo lugar recibirá 50.000 dólares y cada jugador de los equipos que queden en tercer y cuarto lugar recibirá 25.000 dólares", comenta la NBA en su comunicado.

Las críticas del All Star llegan de todas partes

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama declaró en una entrevista junto al medallista olímpico estadounidense Tyrese Haliburton que los jugadores también deben hacer algo con el partido de las estrellas, "ustedes saben como jugar en una manera de no lesionar a nadie. Ese partido está roto, los que participan no corren, todos intentan diferentes cosas. Cuando Kobe (Bryant), Michael (Jordan) e Isiah (Thomas) participaban no jugaban como en la temporada regular, pero ellos querían ganar. Esto insulta al baloncesto".

Otra persona que también habló al respeto fue Damian Lillard, quien fue el último MVP del último All Star y actual parte del equipo ganador de la Copa de la NBA los Milwaukee Bucks. "Soy más fan de lo original. Jugar el domingo es algo muy especial. Los mejores jugadores tenemos que hacerlo. No todos pueden. ¿Por qué debemos cambiarlo?", señaló Lillard.

Los aficionados de la NBA también mostraron inconformidad con el nuevo formato, esto se ha podido observar en redes tras la publicación de la liga estadounidense con comentarios como "no vean todo este desastre. Dejen que los ratings sigan cayendo", "El formato no es el problema. La actitud de tus jugadores superestrellas para jugar en el fin de semana All Star es el problema. El formato no cambiará esas actitudes" o incluso frases como: "Simplemente cancelen el partido si esto es lo que vamos a obtener".