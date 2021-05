Baloncesto

No es la primera vez que Cory Higgins ejerce de héroe para el Barça. El regreso de los azulgrana a una final de la Euroliga tuvo como protagonista al alero estadounidense después de dos acciones decisivas en el último minuto. El ahijado de Michael Jordan primero colocó un tapón imperial a Delaney en un triple que evitó que los italianos se pusieran por delante a falta de una posesión. El balón le llegó a falta de siete segundos para la conclusión del partido y emprendió un eslalon en busca del aro rival. Se frenó a falta de seis metros cuando estaba emparejado con Shields. El ex del Baskonia poco pudo hacer. Higgins se levantó desde la parte alta de la zona y anotó uno de esos lanzamientos que lleva metiendo toda la vida. Al Milán no le quedó tiempo para reaccionar. La acción de Higgins valía una final de la Euroliga.