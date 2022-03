La Euroliga fue una de las primeras competiciones que decidió sancionar a los equipos rusos. Sus partidos se aplazaron nada más comenzó la invasión ordenada por Putin a Ucrania. La máxima competición continental del baloncesto europeo hará efectiva la exclusión del Zenit de San Petersburgo, el CSKA de Moscú y el UNICS Kazán el día 21. Los tres equipos estaban inmersos en la lucha por acceder a los cuartos de final. El Zenit era quinto; el CSKA, sexto y el UNICS ocupaba la octava plaza, la última que da acceso a los playoffs.

El equipo de San Petersburgo, que en la pasada edición se quedó a las puertas de la Final Four tras caer ante el Barça, sigue entrenado por Xavi Pascual y más de la mitad de la plantilla no es de origen ruso. Pascual cuenta con un polaco -Mateusz Ponitka, que intentó rescindir su contrato, pero no se lo permitieron- y cinco estadounidenses -Billy Baron, Tyson Carter, Jordan Loyd, Alex Poythress y Jordan Mickey-, que abandonaron la ciudad rusa cuando se desató el conflicto. Casi tres semanas después del comienzo de la invasión, el club ha publicado en redes sociales un mensaje dando la bienvenida a los jugadores y asegurando que han tenido “unas breves vacaciones”. Los jugadores que no han regresado a la disciplina del equipo son los lituanos Arturas Gudaitis y Mindaugas Kuzminskas que pueden ser denunciados por el club.

En el CSKA tienen más que asumido que esta temporada la Euroliga no va a dar marcha atrás en su decisión de no contar con los equipos rusos. El presidente del antiguo equipo del Ejército Rojo, el multimillonario Andrey Vatutin, lo tiene clarísimo: “Todos sabemos lo que va a pasar el día 21. No habrá cambios y los equipos rusos no tendremos la oportunidad de continuar en la Euroliga. No se trata sólo de política, también están los problemas logísticas”.

La expulsión de los tres equipos rusos ha reabierto las opciones de muchos otros para alcanzar las eliminatorias de cuartos de final. Con la clasificación reducida a 15 equipos, Barcelona y Real Madrid seguirían ocupando las dos primera plazas con una victoria de ventaja para los azulgrana. Armani Milán sería tercero y Olympiacos, cuarto. El Anadolu Efes ascendería hasta el quinto puesto. Bayern Múnich sería sexto y las dos últimas plazas de cuartos de final y rivales, en teoría, de los dos equipos españoles serían Maccabi y Estrella Roja.