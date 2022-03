Gael Monfils se ha convertido en uno de los protagonistas de Indian Wells. El francés se cargó en tercera ronda al número uno del mundo Daniil Medvedev y se medirá en octavos con Carlos Alcaraz. El tenista de 35 años y que llegó a ser número seis del mundo en 2016 liquidó al ruso por 4-6, 6-3 y 6-1. Medvedev terminó destrozando una raqueta mientras Monfils, que necesitó seis bolas de partido para sellar el triunfo, se metía al público de la central en el bolsillo. El galo es el número 28 del mundo y su victoria devolverá el próximo lunes el número uno a Novak Djokovic.

Los últimos tiempos de Monfils no han sido sencillos en el circuito. El francés explotó en el Open de Australia de 2021 después de ser eliminado en primera ronda. “Me gustaría salir de esta pesadilla en la que me encuentro. No tengo confianza, juego mal... ¿por qué? No lo sé hay muchas cosas, tengo mis razones y volver me va a llevar tiempo. Pido clemencia, estoy trabajando y cuando uno está caído no hay que dispararle”, aseguró tras caer en su estreno en Melbourne ante el finlandés Ruusuvuori. En verano empezó a remontar, llegó a alcanzar la final en Sofía y terminó el año con 18 victorias y 17 derrotas. En 2022 su rumbo ha cambiado. Campeón en Adelaida, cuartofinalista en el Open de Australia... sólo una reacción a la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus le ha frenado. Estuvo algo más de un mes parado después de jugar en Montpellier y en Indian Wells ha protagonizado una de las sorpresas del torneo, pero... Gael Monfils está casado con Elina Svitolina, una tenista ucraniana que en 2017 llegó a ser la número tres del mundo. Y Monfils ha revelado cómo se encuentra su mujer desde el comienzo de la invasión rusa a su país: “No es fácil ver a mi esposa llorar todas las noches, son momentos muy complicados, muy duros, pero estoy ahí para ella todos los días”. “La familia de Elina es mi segunda familia, haría cualquier cosa por ellos para que se sintieran seguros. Es muy difícil describir todo esto, si te paras a pensarlo parece una locura. Lo intentamos manejar de la mejor manera. yo trato de ser su hombro para todo lo que necesite”. Svitolina, con 16 títulos ganados en su carrera, es la número 18 de la WTA y en Indian Wells cayó en la segunda ronda.