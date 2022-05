El último ataque del Efes se hizo eterno y terminó por crucificar al Real Madrid. Podía conceder dos faltas el equipo de Laso antes de que los turcos acudieran al tiro libre. Hicieron ambas y todavía restaban 17 segundos por delante, 14 de ellos de posesión para Micic y compañía. El Madrid, un punto por debajo, decidió no hacer falta y defender hasta el final. Larkin lanzó con cuatro segundos de partido por delante y en la pelea por el rebote sonó la bocina y el adiós a la Undécima. Una falta hubiera dejado al Madrid tiempo de sobra para anotar con una desventaja máxima de tres puntos. Pero los blancos decidieron defender y la final murió ahí. Laso no tuvo un reproche para sus jugadores: «No podemos reprochar nada a los chicos, lo han dejado todo y en un cara o cruz estábamos ante un equipo difícil. Nuestro plan era haber llegado al final con más ventaja, se lo han llevado ellos, no ha podido ser», aseguró Laso en Dazn antes de presenciar la entrega de trofeos al Efes.

«Estamos hablando de una final, qué duda cabe que hemos tenido dominio en muchas cosas, pero ha habido detalles al final que nos han hecho daño. Ahora estamos jodidos, pero hay que felicitar al Efes porque se ha sabido mantener y nosotros hemos tenido cuatro o cinco tiros clarísimos que hubieran abierto el partido», comentó el técnico.

Abalde fue muy gráfico tras la derrota: «El palo es durísimo, muy, muy duro, no os imagináis cuánto. Es complicado hablar ahora, nos ha faltado muchísimo el acierto, hemos jugado bien durante muchos momentos del partido, pero no hemos metido, no hemos metido, no sé cuál ha sido el porcentaje. Tengo en la cabeza muchos de mis tiros y muchos de los tiros de mis compañeros».

Abalde reflejó el sentir del vestuario en Real Madrid TV: «A veces la vida te da palos muy duros y hay que seguir adelante, está la ACB. Es deporte, podíamos haber ganado el partido perfectamente y estar ahora celebrando, a levantarse y seguir, hay que seguir luchado porque estoy seguro que volveremos a estar aquí».