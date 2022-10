Hubo fiesta en Kaunas después de la visita del Barcelona. La fe y la intensidad del Zalgiris provocaron la segunda derrota del Barça en cuatro jornadas de Euroliga. Y eso que los de Jasikevicius dispusieron de la última bola para sentenciar el partido, pero el tramo final de los azulgrana fue de una espesura máxima. Sólo en el tercer cuarto el equipo de Jasikevicius fue capaz de sumar más de 20 puntos. El trabajo de los lituanos tuvo premio ante un rival que está inmerso en la etapa de definición de los roles en la plantilla.

Se adentraba el Barça en el tercer cuarto y Satoransky resoplaba con 15.000 lituanos puestos en pie en el Zalgiris Arena. El Barcelona naufragaba en Kaunas (48-37) y tuvo que aparecer un jugador al que se lleva tiempo esperando. Cory Higgins está en pleno proceso de volver a ser el jugador que fue. El estadounidense asumió toda la responsabilidad con 10 puntos seguidos para que los azulgrana llegaran vivos al tramo definitivo.

Los lituanos no sorprenden a nadie. No andan sobrados de talento, pero en su pista hacen de la intensidad y la fe motivos suficientes para pelear con cualquiera. Entre Ulanovas, el ex azulgrana Smits y Evans sacaron los colores a la defensa de Jasikevicius. Por eso Saras clamaba al descanso: “No podemos ganar con esta actitud. Hemos venido aquí sólo a ver lo que pasa”. Así fue hasta la aparición de Higgins y cuando la amenaza de una derrota ya no era ninguna broma. Porque a 2:30 del final los locales seguían mandando (69-68). Los errores se multiplicaron. El final fue una sucesión de fallos. A una canasta agónica de Kalinic respondió el Zalgiris con un triple desesperado de Butkevicius con cuatro segundos del final de la posesión (72-70). Restaban 26.3 y el Barça trató de responder con un triple de Kalinic, su peor tirador en pista. No anotó, pero Evans tampoco sentenció desde el tiro libre. Sólo sumó un punto (73-70) y el Barça volvió a tener la última opción. Laprovittola sumó dos tiros libres (73-72), aunque quedaba media vida todavía. Tanto restaba que el Zalgiris regaló la posesión al Barça con 10 segundos para ganar el partido. El ataque que comenzó Higgins acabó en una esquina con Satoransky en una situación forzada en la que ni siquiera pudo lanzar.

73. Zalgiris Kaunas (20+24+11+18): Evans (18), Brazdeikis (6), Ulanovas (15), Smits (15) y Hayes (2) -quinteto titular- Butkevicius (5), Lekavicius (2), Dimsa (6), Cavanaugh (0), Lukosiunas (0) y Birutis (4).

72. Barcelona (19+16+21+16): Satoransky (10), Laprovittola (8), Kalinic (4), Tobey (4) y Sanli (8) -quinteto titular- Vesely (12), Jokubaitis (10), Higgins (10), Paulí (0), Da Silva (4) y Abrines (2).

Árbitros: Jovic (Ser), Mogulkoc (Tur) y Rossi (Ita). Sin eliminados. Técnica a Ulanovas por protestar.

Incidencias: 15.000 espectadores en el Zalgiris Arena. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga.

4ª jornada: Zalgiris Kaunas, 73-Barcelona, 72; Fenerbahçe-Valencia Basket; Maccabi-ASVEL Villeurbanne; Partizán-Virtus Bolonia; Bayern Múnich-Armani Milán; Anadolu Efes-ALBA Berlín (19:30); Panathinaikos-Mónaco (20:00); Cazoo Baskonia-Olympiacos (20:30) y Real Madrid-Estrella Roja (20:45). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (3/0); 2. ALBA Berlín (3/0); 3. Cazoo Baskonia (3/0); 4. Olympiacos (3/0); 5. Armani Milán (2/1); 6. Mónaco (2/1); 7. Maccabi (2/1); 8. Zalgiris Kaunas (2/2); 9. Barcelona (2/2); 10. Anadolu Efes (1/2); 11. Real Madrid (1/2); 12. Valencia (1/2); 13. Virtus Bolonia (1/2); 14. ASVEL Villeurbanne (1/2); 15. Panathinaikos (1/2); 16. Partizán (0/3); 17. Bayern Múnich (0/3); 18. Estrella Roja (0/3).