El Real Madrid sumó en Milán su primera victoria de prestigio esta temporada en la Euroliga. El equipo de Ettore Messina aspira a estar en la Final Four y lo demostró durante los dos primeros cuartos con un acierto exterior extraordinario. El Madrid sobrevivió a la tempestad de triples (12/16 en los primeros 20 minutos) y ejecutó a los italianos con un rendimiento intachable después del descanso. El triunfo en el Mediolanum Forum tuvo dos nombres propios: Dzanan Musa y Mario Hezonja. El bosnio mostró la amplitud de su libreto con 25 puntos (5/8 en triples), 5 rebotes y 5 asistencias. El croata fue su mejor complemento con 15 puntos (3/4 en triples) y 4 rebotes.

Los dos primeros cuartos de los italianos se convirtieron en un recital desde el tiro exterior. Una docena de aciertos después de sólo 16 intentos. El exceso se traducía en 50 puntos encajados, pero el Madrid había estado suelto en ataque y la desventaja era mínima. Con un Pangos dominando y ejecutando, los problemas en la dirección eran reincidentes, pero... con 52-47 el Madrid empezó a defender algo mejor y el porcentaje de aciertos del Armani Milán, como no podía ser de otra manera, bajó. Los italianos se quedaron en once puntos anotados en el tercer cuarto. La sangría no se quedó ahí. En el periodo decisivo la crisis se agravó. A cuatro minutos del final sólo habían sido capaces de sumar dos puntos más. En los dos últimos cuartos el balance exterior fue un flojísimo 3/15. El Madrid pudo disfrutar de un final apacible con Musa disfrutando más que nadie. El dominio abusivo del rebote (40-24 para el Madrid) terminó por sofocar el intento de reacción del equipo de Messina.

77. Armani Milán (20+30+11+16): Pangos (21), Hall (5), Thomas (7), Melli (12) y Davies (5) -quinteto titular- Mitrou-Long (11), Baron (6), Ricci (0), Hines (0), Datome (8) y Voigtmann (2).

83. Real Madrid (23+24+20+16): Hanga (3), Musa (25), Deck (7), Cornelie (0) y Tavares (11) -quinteto titular- Abalde (7), Hezonja (15), Rodríguez (9), Poirier (0), Llull (0) y Yabusele (6).

Árbitros: Radovic (Cro), Latisevs (Let) y Trawicki (Pol). Sin eliminados.

Incidencias: 11.000 espectadores en el Mediolanum Forum. Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga.

Recital ofensivo del Baskonia

El Cazoo Baskonia sumó su cuarta victoria en seis jornadas y lo hizo con una espectacular tunda al Maccabi en su visita al Buesa Arena. 116 puntos anotó el equipo de Joan Peñarroya que en todos los cuartos superó los 25 puntos. Los vascos sumaron 35 en el primer cuarto para acumular una diferencia de 15 que acabó con la resistencia macabea. Markus Howard, con 23 puntos, volvió a ser el máximo anotador vitoriano.

Sexta jornada: Cazoo Baskonia, 116-Maccabi, 87; Bayern Múnich, 81-Anadolu Efes, 78; Panathinaikos, 89-Partizán, 91; Armani Milán, 77-Real Madrid, 83; Zalgiris Kaunas-ALBA Berlín (19:00); Olympiacos-Valencia Basket (20:00); Barcelona-Fenerbahçe (20:30) y Virtus Bolonia-ASVEL Villeurbanne (21:00). (Todos en Dazn)

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (5/0); 2. Olympiacos (4/1); 3. Mónaco (4/1); 4. Cazoo Baskonia (4/2); 5. Maccabi Tel Aviv (4/2); 6. ALBA Berlín (3/2); 7. Barcelona (3/2); 8. Real Madrid (3/3); 9. Armani Milán (3/2); 10. Partizán (2/3); 11. Valencia Basket (2/3); 12. Zalgiris Kaunas (2/3); 13. ASVEL Villeurbanne (2/3); 14. Virtus Bolonia (2/3); 15. Anadolu Efes (2/4); 16. Estrella Roja (1/4); 17. Panathinaikos (1/4); 18. Bayern Múnich (1/5).