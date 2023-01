Triple a triple, el Real Madrid destroza al Maccabi en la Euroliga (98-65)

Tavares hizo un taponazo a Jarell Martin cuando se dirigía a hacer un mate. Después, el pívot del Real Madrid decía con las manos que si estaba loco, que dónde iba. Fue un manera de explicar al Maccabi desde el comienzo que el aro se le iba a hacer muy pequeño durante toda la noche. El caboverdiano es capaz de ser decisivo sin apenas anotar por lo que impone en la zona, con sus enormes brazos. Fue una tortura el primer cuarto para el conjunto israelí, maniatado por una buena defensa del Madrid y con una empanada importante también en los tiros liberados: 0-11 en triples y sólo tres canastas en juego logró, más un libre. Al conjunto de Chus Mateo también le costó arrancar, pero como mantuvo la buena dinámica atrás, era cuestión de tiempo. Yabusele hizo daño tanto en la zona como fuera y los triples comenzaron a llegar, también repartidos: que si Abalde, que si Musa, que si Causeur... El espectáculo también apareció con un par de asistencias de fantasía de Sergio Rodríguez.

El partido era una fiesta para el conjunto español, que también lograba correr después de las recuperaciones. No notaba las bajas de jugadores tan importantes como Deck o Hezonja, mientras que Hanga reaparecía. Lorenzo Brown y su juego pausado y controlado estaba ciego, no encontraba ni el aro ni a los compañeros y el Maccabi se derretía. Los primeros triples de los de Tel Aviv llegaron en el minuto 18 y con un parcial de 0-8 hubo un pequeño amago de reacción (51-34 al descanso). Pero la sensación de que algo podía pasar no duró apenas nada. Causeur abrió la segunda parte con un triple para seguir el festival blanco desde la distancia. La actuación fue coral, todo salía en todas las partes del campo y el resultado empezó y terminó siendo un escándalo, como el porcentaje de acierto desde más allá de los 6,75. El Madrid intentó 33 lanzamientos y 18 acabaron con éxito. Hasta siete jugadores consiguieron acertar: Williams-Goss, Caseur (3), Abalde (2), Sergio Rodríguez, Cornelie (4), Yabusele (3) y Musa (4) . La superioridad de Tavares atrás siguió siendo insultante con cinco tapones.

Con este triunfo, el Madrid vuelve a los puestos de arriba de la Euroliga, donde cinco equipos están empatados con once triunfos: junto con los blancos, Mónaco, Barcelona, Baskonia y Olympiacos, que es primero por el basket-average.

98 - Real Madrid (22+29+27+20): William-Goss (6), Causeur (11), Abalde (8) Yabusele (16) y Tavares (4) -cinco inicial-, Sergio Rodríguez (5), Cornelie (18), Musa (18), Hanga (5), Llull (1), Poirier (6) y Ndiaye (-)

65 - Maccabi Tel Aviv (7+27+15+16): Lorenzo Brown (9), Adams (15) , Martin (7), Colson (4) y Nebo (11) -cinco titular-, Sorkin (6), Dibartolomeo (3), Menco (2), Hilliard (-), Baldwin IV (3), Cohen (2) y Hollins (3).

Árbitros: Borys Ryzhyk, Tomislav Hordov y Hugues Thepenier. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center de Madrid.