Otra vez Llull y van... Cuando el Madrid no encontraba resquicios para asaltar la fortaleza del Barça apareció el capitán. Fue en el último cuarto. Cuando más le gusta. Sus 15 puntos permitieron la remontada de los blancos y que el equipo llegara reforzado a la prórroga después de ir a merced del Barça durante muchos minutos. En el tiempo extra el relevo lo tomó Musa. El alero bosnio (18 puntos, 9 de ellas en la prórroga) hizo de ejecutor en un Clásico que manejó el Barça durante media hora, pero al que se le atragantó el partido en la hora de la verdad.

Si el Madrid no estaba sepultado por una diferencia poco menos que insalvable alcanzado el ecuador del segundo Clásico del curso en la Euroliga era por factores ajenos a lo que sucedía en la pista. El orgullo, la fe, la apelación emocional a la hinchada... eso lo entendió Rudy mejor que nadie. Recursos de los que tirar cuando el juego no despega. El alero vio desde el banquillo cómo pintaba el panorama y se encargó de despertar a sus aficionados después de una de las once pérdidas que acumulaba el Barça al descanso. Porque si por algo estuvo marcado el partido en los dos primeros parciales fue por la sucesión de balones regalados. ¡Qué desesperación! Entre las dos superpotencias, 20 pérdidas. El Madrid, durante muchos minutos, tenía más que canastas anotadas. El Barça no se quedó atrás y si mandó fue porque, al menos, sus porcentajes de tiro fueron presentables.

Musa, Deck y Tavares fueron los anclajes del Madrid para que el equipo no se despeñara antes de tiempo. Habían pasado quince minutos y eran los únicos tres jugadores que anotaban. El resto, en blanco y con una colección de errores que provocaba más de un murmullo en el WiZink. El Barça fue incapaz de hacer sangre cuando todo invitaba a ello. Lanzó un aviso en el arranque (6-18), pero se quedó ahí. El deseo de Deck y la intensidad que insufló Rudy bastaron para que el Madrid no se tambaleara más de lo debido tras dos cuartos para olvidar (32-39).

Chus Mateo hizo un cambio en su quinteto en la reanudación. Volvió a apostar por Hanga en la dirección, pero cambió a Hezonja por Deck. El mismo tamaño, pero más intensidad y más defensa. No hubo síntomas de mejora. Se repitió la rotación. Turno para Sergio Rodríguez. Y con el Chacho y Yabusele atacando a Mirotic, el Madrid espabiló y el Clásico volvió a empezar (42-44, min 25). La respuesta del Barça llegó con su mejor argumento antes del descanso: el tiro exterior. Dos aciertos de Kalinic (el serbio está en un 40 por ciento este curso) y uno más de Satoransky apagaron las alarmas. El duelo se convirtió en un intercambio de golpes que al Madrid no le servía. Chus Mateo trató de agitarlo con otro cambio en la dirección. Apareció Llull, pero los problemas para dominar el partido no se solucionaban. Y lo que era más preocupante para los blancos es que Tavares no se sentía cómodo. Le desgastó Nnaji, le molestó Sanli y recibió constantes dos contra uno. El “factor Tavares” no existió en el tercer cuarto y en el comienzo de la prórroga cayó eliminado. El Madrid seguía moviéndose en una anotación raquítica: en ninguno de los tres primeros parciales alcanzó la veintena de puntos.

¿Remedio? Otra apelación a la épica. Y en ese terreno hay pocos que se muevan con la naturalidad de Llull (19 puntos y 3 rebotes) y Deck (23 puntos y 7 rebotes). El capitán dio la señal de salida con un triple de nueve metros. En pleno contraataque, sin rebote... dio igual. Encendió la mecha y ya no paró. Anotó 13 puntos en menos de cinco minutos y como encontró la ayuda del alero argentino, el Madrid entró en el tramo decisivo por delante (69-67). El Barça respondió con un parcial 0-6 liderado por Higgins (69-73). Hezonja y Llull, quién si no, devolvieron la igualdad con 35 segundos por delante. El ataque del Barça acabó en una pérdida de Mirotic, la vigésimo segunda de los azulgrana. Con 21.5 segundos por delante, Llull (15 de los 23 puntos de su equipo en el último cuarto eran suyos) ya había gastado el cupo de hazañas en el tiempo reglamentario. Cometió pasos y el Barça tuvo 2.6 para ganar el partido que no aprovechó.

Musa heredó la poción mágica de Llull en el tiempo extra. El bosnio se desató con nueve puntos de todos los colores en menos de tres minutos. Un triple de Hezonja sentenció un Clásico en el que el Madrid se sintió sometido, Llull acudió al rescate y Musa lo decidió.

91. Real Madrid (16+16+18+23+18): Hanga (0), Musa (18), Hezonja (7), Yabusele (4) y Tavares (10) -quinteto titular- Williams-Goss (0), Rodríguez (4), Deck (23), Poirier (0), Causeur (0), Rudy (6) y Llull (19).

86. Barcelona (20+19+20+14+13): Satoransky (12), Laprovittola (8), Kalinic (8), Mirotic (17) y Vesely (12) -quinteto titular- Sanli (6), Higgins (10), Da Silva (0), Jokubaitis (2), Abrines (9) y Nnaji (2).

Árbitros: Radovic (Cro), Bissang (Fra) y Hordov (Cro). Eliminados Tavares y Sanli.

Incidencias: 10.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Euroliga.

20ª jornada: Real Madrid, 91-Barcelona, 86; ALBA Berlín-Valencia Basket; ASVEL Villeurbanne-Fenerbahçe; Mónaco-Armani Milán; Panathinaikos-Zalgiris Kaunas; Estrella Roja-Partizán (19:00); Cazoo Baskonia-Anadolu Efes (20:30); Olympiacos-Maccabi Tel Aviv (20:30) y Bayern Múnich-Virtus Bolonia (20:45). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (14/7); 2. Olympiacos (13/7); 3. Fenerbahçe (13/7); 4. Barcelona (13/8); 5. Zalgiris Kaunas (12/8); 6. Mónaco (12/8); 7. Cazoo Baskonia (11/9); 8. Maccabi Tel Aviv (11/9); 9. Anadolu Efes (10/10); 10. Estrella Roja (10/10); 11. Valencia Basket (10/10); 12. Partizán (9/11); 13. Virtus Bolonia (9/11); 14. Bayern Múnich (8/12); 15. ASVEL Villeurbanne (8/12); 16. Panathinaikos (7/13); 17. ALBA Berlín (6/14); 18. Armani Milán (6/14).