Las novedades en la lesión de Nadal

Rafa Nadal no pudo pasar de la segunda ronda del Open de Australia, superado por el estadounidense Mackenzie McDonald y mermado por una lesión de la que el balear ha dado el último parte en sus redes sociales. “Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución”, dice el balear.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2023

El primer diagnóstico que le hicieron a Nadal fue que tenía una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, lo que le iba a tener de baja entre seis y ocho semanas. Eso suponía perderse todo febrero y tener opciones de volver quizá en Miami, el segundo Masters 1.000 del curso. Aunque su principal objetivo es llegar al cien por cien a la gira europea de tierra batida, que suele ser el momento más importante del curso para él, y donde buscará como colofón su décimo quinto Roland Garros.

Desde la distancia tiene que ver cómo avanza el primer Grand Slam del curso, en el que defendía corona y donde Djokovic puede igualar su registro. El serbio, que llegaba con dudas por unas molestias en el muslo izquierdo que están dando mucho que hablar. En las dos últimas rondas, contra De Miñaur y Rublev, ha mostrado un nivel de otro planeta que vuelve a colocarlo como gran favorito al título. Busca su décimo éxito en Melbourne, que además supondría alcanzar los 22 Grandes de Rafa. El serbio se enfrenta en semifinales contra Tommy Paul, el estadounidense que está firmando la mejor actuación de su carrera en una cita tan importante. Es un tenista que puede hacer daño a Nole porque tiene un buen servicio. Nunca se han visto las caras antes.

Por el otro lado del cuadro las semifinales las juegan Tsitsipas y Khachanov. Si vencen el griego y Djokovic, en la final además del título se jugarán el número uno del mundo que en estos momentos está en poder de Carlos Alcaraz.

Nadal ha declarado en más de una ocasión que por supuesto que le gustaría ser el tenista que más Grand Slams ha ganado en la historia, pero que tampoco es algo que le quita el sueño. De todas formas, si Novak le iguala en Australia, la batalla todavía seguiría abierta.