La final de la NBA femenina, empañada por la amenaza de huelga ante la falta de acuerdo por un convenio colectivo

Mientras las Vegas Aces y las Phoenix Mercury libran su batalla en la cancha por el anillo de campeonas, una contienda paralela y crucial se desarrolla fuera de ella. La Asociación de Jugadoras de la WNBA y la dirección de la liga se encuentran en un punto muerto en las negociaciones para un nuevo Convenio Colectivo.

Con la fecha límite del 31 de octubre acercándose, la posibilidad de un lockout que retrase o cancele la temporada 2026 comienza a percibirse como una amenaza real.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, se refirió a la situación en una conferencia de prensa previa al primer partido de la final. "Estamos trabajando muy duro", declaró, añadiendo que habrá reuniones en la próxima semana. Engelbert reconoció que una paralización podría dañar el impulso que la liga ha construido y sugirió la posibilidad de una extensión del plazo, aunque subrayó que el 31 de octubre sigue siendo una fecha límite real.

Demandas salariales y el fantasma de la paralización

La tensión se ha visto exacerbada por declaraciones de figuras como Napheesa Collier, estrella de Minnesota Lynx, quien criticó duramente a la gestión de la liga. Este malestar coincide con un momento de crecimiento sin precedentes para la WNBA, donde los índices de audiencia se han disparado y se han firmado nuevos contratos de medios. Ante este aumento de ingresos, las jugadoras exigen salarios más altos y mejores beneficios jubilatorios, una reivindicación que hicieron visible durante el All-Star Weekend vistiendo camisetas con el lema "páganos lo que nos debes".

La Unión de Jugadoras decidió optar por la terminación anticipada del último CBA en octubre pasado con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo, pero el progreso ha sido escaso. La posible interrupción preocupa a aficionados como McKaylee Croll, quien asistió a la final en Vegas y expresó su temor por el impacto que tendría una huelga. Incluso la estrella Caitlin Clark se refirió al tema, afirmando que todos los que están "en un lugar de poder tienen una verdadera responsabilidad" para asegurar el futuro de la liga. Mientras la incertidumbre se cierne sobre la próxima temporada, la liga alternativa Unrivaled, fundada por jugadoras, ha expandido su nómina y aumentado sus proyecciones de ingresos, ofreciendo una alternativa para las atletas.