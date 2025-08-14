El impresionante récord que LeBron James puede romper esta temporada

LeBron James puede aumentar aún más su leyenda. El jugador de Los Angeles Lakers enfrenta una nueva temporada con la oportunidad de conseguir ser el número uno en una estadística que refleja la durabilidad del alero durante ya tres décadas presente en la NBA. La carrera del nacido en Ohio comenzó en el draft de 2003 y ha pasado por tres equipos en los que ha conseguido cuatro anillos, sin embargo, este récord individual se encuentra en un terreno distinto a los títulos y a los puntos, premia la constancia.

El objetivo de LeBron es superar a Robert Parish como el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA. Al cierre de la temporada 2024-25, el alero suma 1.562 encuentros de fase regular, a solo 49 de igualar la marca de 1.611 que 'The Chief' dejó vigente desde 1997, y 50 de establecer un nuevo récord absoluto.

Robert Parish, el hombre a batir

Pívot legendario de 2.16 metros y apodado 'The Chief', Robert Parish disputó 21 temporadas en la NBA entre 1976 y 1997. Comenzó su carrera en Golden State Warriors, alcanzó su mejor momento en los Boston Celtics, donde ganó tres anillos junto a Larry Bird y Kevin McHale, y la cerró con etapas en Charlotte Hornets y Chicago Bulls, con los que logró su cuarto campeonato en 1997.

Su récord de 1.611 partidos de temporada regular se sostiene como símbolo de longevidad. Jugó hasta los 43 años, promediando 14.5 puntos y 9.1 rebotes a lo largo de su carrera. Su durabilidad y regularidad lo convirtieron en una referencia histórica en la liga.

Estos son los diez jugadores con más partidos disputados en la historia de la NBA:

Robert Parish: 1611 partidos

LeBron James: 1562 partidos

Kareem Abdul-Jabbar: 1560 partidos

Vince Carter: 1541 partidos

Dirk Nowitzki: 1522 partidos

John Stockton: 1504 partidos

Karl Malone: 1476 partidos

Kevin Garnett: 1462 partidos

Kevin Willis: 1424 partidos

Jason Terry: 1410 partidos

La carrera y los récords que ya tiene LeBron James en la NBA

LeBron James, a sus 40 años, es el máximo anotador histórico en temporada regular con 42.184 puntos y posee el récord absoluto de puntos combinados entre temporada regular y 'playoffs'. Está en el top 4 histórico de asistencias de la liga con 11.584 asistencias y ha capturado 11.731 rebotes (puesto 25 en el ranking histórico). Además, acumula 122 triples-dobles en temporada regular, lo que lo coloca quinto en la clasificación histórica de esta estadística.

También es el líder absoluto en minutos jugados en la historia de la NBA, con 57.471 minutos en temporada regular. Mantiene la racha más larga de partidos consecutivos anotando al menos un punto y es el único jugador en disputar un partido oficial junto a su hijo, Bronny James.