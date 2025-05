El mejor Jokic se estrella contra el muro de los Thunder

Un Nikola Jokic excepcional, como tantas otras veces, no fue suficiente para superar a los Oklahoma City Thunder que tras imponerse por 112-105 dominan por 3-2 la semifinal de la Conferencia Oeste.

El pívot serbio no estuvo especialmente acertado en los tres capítulos anteriores, pero en el quinto apareció el tres veces ganador del MVP. Anotó 44 puntos con un soberbio 17 de 25 en tiros de campo (incluidos cinco triples y otros tantos tiros libres sin fallo), atrapó 15 rebotes y dio 5 asistencias... pero no fue suficiente después de no descansar un segundo en los dos últimos cuartos. Jokic tuvo la ayuda de Jamal Murray con 28 puntos (aunque con 10 de 27), pero los Nuggets desperdiciaron una desventaja de nueve puntos en el último cuarto. El agotamiento les hizo encajar un parcial de 34-19 en el periodo decisivo.

Shai-Gilgeous Alexander ratificó que es el gran candidato a suceder como MVP a Jokic. El canadiense lideró a los Thunder con 31 puntos (12 de 23), 6 rebotes y 7 asistencias. Además anotó diez puntos decisivos en el último cuarto. Hubo otros cinco jugadores locales que sumaron diez o más puntos: Jalen Williams (18 puntos y 9 rebotes), Isaiah Hartenstein (15 puntos y 7 rebotes), Chet Holmgren (14 puntos y 8 rebotes), Lu Dort (12 puntos con 4 triples) y Alex Caruso (13 puntos).

El partido reflejó muy bien lo que son los actuales Thunder. Es un equipo que defiende como casi nadie, no cuenta con una pieza débil en su rotación, es muy joven y tiene un arsenal atrás (Dort, Caruso, Wallace, Holmgren...) con el que no cuenta ninguno de los siete equipos que todavía están vivos en los "playoffs".

El primer equipo que ha alcanzado una final de Conferencia, la del Este, han sido los Indiana Pacers al imponerse por 105-114 a los Cavaliers en el quinto partido. Ya lo dice LeBron en sus redes sociales: "¿Dónde están los mediocres que decían que estaba sobrevalorado? Calladitos", publicó la estrella de los Lakers sobre el rendimiento de Tyrese Haliburton, el líder de la franquicia de Indiana. Los Pacers afrontarán su segunda final de Conferencia seguida después de sentenciar a unos Cavs que en la primera fase fueron el mejor equipo del Este con un récord de 64 victorias y 18 derrotas.

Los Pacers han sido capaces de cerrar partidos de formas muy diferentes: desde el triple ganador de Haliburton a 1.1 del final en el segundo encuentro a la paliza del cuarto en el que mandaban por 41 puntos al descanso. Los problemas físicos sufridos durante la serie por Donovan Mitchell, Darius Garland y Evan Mobley junto al cansancio fueron un lastre excesivo para los Cavaliers. El rival de Indiana será el ganador de la semifinal entre los Celtics y los Knicks, que dominan los neoyorquinos por 3-1.

En el quinto encuentro todo el quinteto titular de los Pacers acabó en dobles dígitos de anotación. Haliburton estuvo brillante (31 puntos con 10 de 15 en tiros incluyendo 6 de 10 en triples), 6 rebotes y 8 asistencias y tuvo un respaldo notable de Pascal Siakam (21 puntos y 8 rebotes). Pero también fueron fundamentales Andrew Nembhard (18 puntos y 6 asistencias), Myles Turner (10 puntos, 7 rebotes y 4 tapones) y Aaron Nesmith (13 puntos y 13 rebotes).