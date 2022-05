El mensaje de Doncic a Kroos y al Real Madrid después de su exhibición histórica

El esloveno Luka Doncic, líder de los Dallas Mavericks, envió este domingo un mensaje de cariño al Real Madrid, su exequipo, y aseguró que el centrocampista alemán Toni Kroos estará pronto apoyando a los Mavs en Estados Unidos, pero después de que “gane la Champions” en la final de París contra el Liverpool.

Lo hizo después de liderar con 35 puntos y diez rebotes el triunfo de los Mavs por 123-90 en el campo de los Phoenix Suns, en el séptimo y decisivo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. El esloveno jugó en el Real Madrid de 2014 a 2018 y conquistó tres Ligas españolas, dos Copas del Rey y una Euroliga.

“Me estoy divirtiendo, y cuando me divierto es cuando juego mejor. Pero hoy todo el equipo fue increíble, nunca vi una actuación así en un séptimo partido y fuera de casa”, afirmó Doncic. “Estoy muy feliz, no me puedes quitar la sonrisa de la cara. Nos lo merecimos, venimos aquí en un séptimo partido y todos confiamos en ganar. Estoy muy feliz”, prosiguió.

Los Mavericks se enfrentarán a los Golden State Warriors en las finales del Oeste, con el primer partido fijado para este miércoles. “Este equipo es especial, cuando jugamos duro es difícil pararnos”, dijo el esloveno.