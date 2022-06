Paolo Napoleón James Banchero, el último sueño americano

Jabari Smith es un pívot estadounidense retirado que pasó a principios de siglo por Granada. Jugó siete partidos con el equipo nazarí en la ACB y anoche estaba en el Barclays Card Center de Nueva York porque su hijo, Jabari Smith junior, iba a ser elegido como número uno del draft. O al menos eso apuntaban los expertos. Jabari no fue ni el uno ni el dos. Cuando Adam Silver, comisionado de la NBA, pronunció su nombre en el número 3 elegido por los Rockets de Houston, Jabari resopló con una mezcla de alivio y cabreo. El número uno de la promoción de 2022 fue Paolo Napoleón James Banchero (12-9-2022, Seattle). Se trata de un ala-pívot de origen italiano, 2,08, 113 kilos y 19 años procedente de la Universidad de Duke. «Es un ganador y el jugador más versátil del draft», aseguró el legendario Mike Krzyzewski, que le entrenó en su único año universitario cuando promedió 17 puntos, 8 rebotes y 3,2 asistencias.

Vestido de Dolce&Gabbana y con un collar de diamantes digno de un rapero de la Costa Oeste, el hijo de Rhonda Smith, pívot ex de la WNBA, y Mario Banchero, ex jugador de fútbol americano en la Universidad de Washington y con antepasados transalpinos, Banchero ya era una estrella en el instituto, pero no sólo jugando a baloncesto. Con 13 años creció once centímetros en apenas once meses y ahí empezó a inclinarse por el basket. Abandonó el atletismo y descartó el fútbol americano donde era un sobresaliente quarterback. Su evolución desde entonces no ha cesado. Fuerte, rápido, ágil, con buen tiro exterior, aunque mejorable... los técnicos que han trabajado con él hablan de un jugador muy entrenable.

Banchero apuntaba a número tres del draft y ha ocupado el puesto que parecía destinado a Jabari Smith, un 2,08 que es un enorme tirador. El segundo puesto fue para Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), un 2,13 de altura y 2,25 de envergadura que no llega a los 90 kilos de peso y al que comparan con el Pau Gasol que aterrizó hace 21 años en Estados Unidos.

Banchero es el cuarto número uno del draft que llega a los Magic de Orlando. Sus antecesores fueron Shaquille O’Neal (1992), Chris Webber (1993) y Dwight Howard (2004), aunque ninguno de ellos fue capaz de ganar un anillo en la franquicia de Florida. La temporada pasada los Magic fueron el peor equipo de la Liga con un balance de 22/60.

Nacionalizado italiano en 2020. Todavía no ha debutado con la «azzurra», aunque estuvo cerca de hacerlo en las Ventanas FIBA. Banchero ya se ha ofrecido para vestir la «Nazionale» el próximo verano.