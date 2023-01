La respuesta de Doncic sobre la Euroliga que tiene mosqueada a la NBA

Luka Doncic fue campeón de la Euroliga, MVP del torneo y de la Final Four de Belgrado con el Real Madrid en 2018. Esta temporada con los Mavericks peleando en la zona alta de la Conferencia Oeste, el esloveno está en la lucha por ganar su primer trofeo de MVP en la NBA. Su temporada es extraordinaria. Datos que lo evidencian: 34 puntos, 8,8 rebotes y 8,7 asistencias por partido. Y en los cuatro encuentros que no ha participado, los Mavs han firmado un pleno de derrotas. Pero a Doncic le preocupan más cosas. “No, realmente no sigo la lucha por el MVP. Veo algunos partidos de la NBA, pero veo más Euroliga que NBA”, soltó después de firmar un nuevo triple doble. Esta vez ante los Pelicans de Willy Hernangómez. Su declaración ha retumbado en los despachos de la NBA en la Quinta Avenida neoyorquina.

La reflexión de Doncic es una de las consecuencias de la Euroliga más igualada de la historia. Disputada la primera vuelta hay cinco colíderes con un balance de 11 victorias y seis derrotas. Tras Olympiacos, Madrid, Baskonia, Barça y Mónaco aparece el Fenerbahçe a una victoria. Anadolu Efes, defensor del título, y Zalgiris están a dos. Fuera de los ocho mejores se encuentran Maccabi y Estrella Roja también con 9/8. Partizán y Virtus están a un triunfo del playoff y el Valencia, decimotercero, a dos. Lo nunca visto.

Si Olympiacos es líder es porque se impuso a los tres equipos españoles como visitante (87-89 en Madrid; 92-97 en Vitoria y 70-80 en el Palau) y porque el Fenerbahçe, el mejor en el primer tercio del curso con un fantástico 9/1, ha flaqueado en las últimas jornadas. Por eso la reflexión de Chus Mateo refleja como pocas la realidad de la competición: “El drama no puede existir porque se pierda un partido contra Baskonia o Barcelona”. El Maccabi que fue apalizado en Madrid llegaba de haberse cargado al Anadolu Efes. El Baskonia, siendo líder, cayó en Berlín contra el colista. La irregularidad de la Virtus de Scariolo no le ha impedido ganar en Madrid y en Barcelona...

Lejos quedan las temporadas en las que el líder de la competición alcanzaba los playoffs con cuatro, cinco o seis derrotas. El pasado curso el Barça sólo perdió siete partidos (se disputaron 28 por la suspensión de los equipos rusos) en toda la campaña y este ejercicio los cinco líderes ya acumulan seis derrotas.

Y uno de los equipos que está en esa pelea entre los mejores es el Estrella Roja de Dusko Ivanovic que recibirá al Madrid sin Campazzo. ¿El motivo? El panel financiero de la Euroliga ha prohibido al club serbio inscribir nuevos jugadores hasta el 28 de febrero debido a “severas violaciones de la estabilidad financiera y de las regulaciones del fair play”. “El panel también ha considerado la reincidencia del Estrella Roja, ya que el club había sido sancionado previamente en otras dos ocasiones en los últimos años”, según este organismo. El castigo se debe a los impagos a jugadores esta temporada y en años anteriores además de proporcionar información financiera falsa. Campazzo podrá ser inscrito a partir del 1 de marzo con lo que sólo podrá disputar nueve encuentros de la primera fase.