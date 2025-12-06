Histórico Kevin Durant: entra en el club de los 31.000 puntos en la NBA

Kevin Durant se ha convertido este viernes en el octavo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 31.000 puntos en su carrera, durante el partido de los Houston Rockets contra los Phoenix Suns.

Entró al partido necesitando solo cuatro puntos para llegar a la marca. Anotó dos tiros libres para sus primeros puntos de la noche antes de lograrlo con un tiro en suspensión de media distancia a mitad del primer cuarto.

Durant, de 37 años, lo consiguió en su partido número 1.141 de su carrera, empatando al máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James, como los que lo lograron en el tercer menor número de partidos, solo por detrás de Michael Jordan (1,011) y Wilt Chamberlain (1,015).

Los otros jugadores que han anotado al menos 31.000 puntos son Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki.

Durant, elegido en segundo lugar del draft de 2007, está en su primera temporada con los Rockets después del gran traspaso del verano desde Phoenix.