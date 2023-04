El Barça, nuevo líder de la ACB tras ganar el Clásico (97-82)

El Barcelona es el nuevo líder de la Liga Endesa tras imponerse en el Clásico y gracias a la derrota del Cazoo Baskonia en Tenerife. Los azulgrana volvieron a ser superiores al Real Madrid en un duelo marcado por las ausencias y que tiene toda la pinta que no va a ser el último de la temporada. El Barça explotó la fragilidad defensiva de los blancos y el dominio del rebote para imponerse con autoridad.

Con la temporada cogiendo temperatura, el Clásico del Palau "sólo" tenía en juego el liderato de la Liga Endesa. El tropiezo del Baskonia en Tenerife dejaba vía libre a Barcelona y Real Madrid para el asalto a la primera plaza. Con tres partidos de la ACB en una semana y con las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga a la vista, Barça y Madrid no se andaron con miramientos. Cero tonterías. Y eso que la lista de lesionados y bajas estaba superpoblada. El Barça no contaba con Jokubaitis, Higgins apenas jugó unos minutos, Vesely no apareció después del descanso, Abrines se tuvo que retirar tocado... En el Madrid no estaban Deck ni Poirier. Y la lista de reaparecidos-ausentes era notable: Llull, Williams-Goss y Randolph, que no participó.

Al buen arranque del Barça, impulsado más por la presión ambiental que por el buen juego, el Madrid respondió con un parcial de 0-12. Los de Chus Mateo corrieron a la mínima oportunidad y la apuesta fue acertada. Los puntos llegaban con facilidad y en ese escenario hay tres jugadores que se mueven muy cómodos. Hezonja (9 puntos), Musa (24) y Yabusele (19) fueron los encargados de resolver las situaciones comprometidas. Lo hicieron de manera individual, pero las facilidades con que se desenvolvían en una zona de la cancha no tenían correspondencia atrás. Sin Tavares en pista, el Barça ganó en agresividad y se atrevió a buscar canastas más sencillas. El Madrid resistió mientras conservó la fluidez ofensiva. Eso fue sólo hasta el descanso.

Porque el Barça regresó en el tercer periodo con el mismo grado de intensidad en defensa que en ataque. Y al Madrid se le multiplicaron los problemas. Los puntos ya no llegaban con facilidad. Tavares cometió la tercera falta, dos de ellas sin tener necesidad alguna de hacerlas, y el Barça siguió creciendo. Con una defensa del nivel que le gusta a Jasikevicius y un ataque a la altura del talento azulgrana, el Barça se escapó. Los puntos llegaban desde todos los frentes. Satoransky (18), Laprovittola (14 puntos), Abrines (8), Mirotic (23), Sanli (12)... el parcial era de 23-10 (70-56) superado el ecuador del tercer cuarto. En situaciones críticas, el Madrid peca de intentar resolver de forma individual. Ese era uno de los peligros, pero había más. Un par de mates de Nnaji, el segundo con falta incluida de Tavares, que era la cuarta, encendieron la alarma roja en el Madrid. Los 61 puntos encajados entre el segundo y el tercer parcial eran una cantidad excesiva para poder competir.

El Madrid apostó por un quinteto versátil para cambiar la dinámica. Puntos fáciles y a rezar en el rebote defensivo que fue un agujero negro. La fórmula funcionó porque el Barça se atascó, el boquete en el rebote ofensivo no fue excesivo y Yabusele volvió a anotar con mucha facilidad (78-74). Pero el Madrid se quedó sin Hezonja y Tavares por las faltas. Y en medio del caos el Barça volvió a fugarse para encaramarse al liderato.

97. Barcelona (17+30+31+19): Satoransky (18), Abrines (8), Higgins (0), Mirotic (23) y Vesely (8) -quinteto titular- Laprovittola (14), Kalinic (6), Kuric (2), Tobey (2), Sanli (12), Paulí (0) y Nnaji (4).

82. Real Madrid (24+22+17+19): Hanga (11), Causeur (2), Hezonja (9), Yabusele (19) y Tavares (8) -quinteto titular- Musa (24), Cornelie (0), Rodríguez (2), Abalde (5), Llull (0) y Williams-Goss (1).

Árbitros: Peruga, Perea y Martín Caballero. Eliminados Hezonja y Tavares. Técnica a Hezonja.

Incidencias: 7.000 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Liga Endesa.

27ª jornada: Unicaja, 99-Monbus Obradoiro, 89; Carplus Fuenlabrada, 77-Surne Bilbao Basket, 71; Joventut, 92-Bàsquet Girona, 64; Gran Canaria, 77-Leche Río Breogán, 66; UCAM Murcia, 79-Casademont Zaragoza, 74; Lenovo Tenerife, 83-Cazoo Baskonia, 81; BAXI Manresa, 86-Covirán Granada, 77; Barcelona, 97-Real Madrid, 82 y Valencia Basket-Real Betis.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (22/5); 2. Cazoo Baskonia (22/5); 2. Real Madrid (21/6); 4. Lenovo Tenerife (19/8); 5. Unicaja (18/9); 6. Joventut (18/9); 7. Gran Canaria (16/11); 8. Valencia Basket (13/13); 9. Leche Río Breogán (13/14); 10. Monbus Obradoiro (12/15); 11. Surne Bilbao Basket (12/15); 12. UCAM Murcia (11/16); 13. Casademont Zaragoza (10/17); 14. Bàsquet Girona (9/18); 15. Covirán Granada (8/19); 16. BAXI Manresa (8/19); 17. Real Betis (6/20); 18. Carplus Fuenlabrada (4/23).