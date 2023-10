Bellingham, el faro del Madrid que le mira a los ojos a Cristiano Ronaldo

Se anunciaba el fichaje de Bellingham para el Real Madrid y estaba convencido de que era el movimiento del verano. Un jugador indescifrable, una pieza multiusos que tanto te sirve en el pivote defensivo siendo el sustento del medio del campo como de asesino del área para ser la referencia ofensiva del equipo. El chico para todo.

No creo que Bellingham tenga comparación. Básicamente porque Jude es un jugador nuevo, una evolución de la especie en toda regla, un niño (20 años cumplidos este verano, conviene no olvidarlo) que ha decidido que en vez de imitar a su ídolo Zidane podía coger lo mejor de cada casa y convertirse en un jugador con influencia en cada zona del terreno de juego. Bellingham no copia ni mejora a nadie porque Bellingham no puede ser comparado. Un nuevo prototipo de jugador.

"Ni siquiera sabemos lo bueno qué es. Estamos tratando de averiguar dónde estará su límite", decía el año pasado Edin Terzic, su entrenador en Dortmund. Y es que la explosión de Bellingham desde que ha pisado el Santiago Bernabéu es brutal pero su techo es absolutamente impredecible. ¿Puede ser Bellingham un jugador que te acabe marcando 35 goles por temporada? No lo sabemos aún, pero desde luego el inglés está demostrando cada día que pasa que quiere que el mundo del fútbol le pertenezca.

Liderazgo innato, la personalidad de Bellingham y su conexión con el Santiago Bernabéu parece un binomio difícil de frenar. Una dualidad que ya está causando estragos entre dos partes que se sienten identificadas la una con la otra: Bellingham es el Real Madrid y el Real Madrid es Bellingham. El mítico "Hey Jude" se ha convertido en el tema de moda de la grada del nuevo Santiago Bernabéu y el inglés ya ha patentado una celebración que se imita en las escuelas día tras día: en la imagen de Bellingham con los brazos abiertos y mirando a la afición de manera desafiante hay una mística que ya recuerda a la del "SIIUUU" que entonaba CR7 y el Bernabéu cada vez que el luso veía puerta.

Y no es la única similitud entre Bellingham y Cristiano Ronaldo, pues el arranque del inglés es casi calcado al que tuvo CR7 tras llegar a Madrid en aquel ya lejano verano de 2009. Mientras el luso firmó 9 goles en sus primeros 9 bailes con el escudo madridista, Jude acumula 8 goles y 3 asistencias en sus 9 primeros envites como jugador del Real Madrid. Números extraordinarios que demuestran la dimensión del impacto que está teniendo Bellingham desde su llegada.

Por si esto fuera poco, Bellingham decidió disfrazarse de Maradona en su casa de Nápoles y, con un gol al más puro 'estilo Diego' igualó una marca que nadie conseguía desde CR7: anotar en los dos primeros encuentros de Champions League con el Real Madrid. El jugador que más balones recuperó (4), el que más regates hizo (3) y el que creó más ocasiones (4), el '10' que se viste de '5' o de '9' según lo que necesita el partido. MVP, por supuesto.

"Lo que más me sorprende de él es que tiene 20 años pero juega como si tuviera 30 por su carácter, por su personalidad y porque siempre está centrado", decía Ancelotti en rueda de prensa al terminar el partido.

Y es que este es Jude. El niño que juega de todo y que todo lo hace bien, el que se ha ganado al Bernabéu en 9 partidos y que no tiene problemas en ponerse al Real Madrid a las espaldas con 20 añitos y siendo un recién llegado. Un jugador especial.