El Bernabéu se estrena con «football»

El Santiago Bernabéu pierde su nombre y se queda sólo con el apellido. Bernabéu se llamará a partir de ahora. Y para empezar la nueva era ha elegido un espectáculo. Fútbol pero con apellido, el fútbol americano, que lleva un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders al césped del recinto madridista.

El equipo de Washington ha ganado tres veces la Super Bowl, aunque bajo su antigua denominación de Washington Redskins. Los Dolphins ganaron dos consecutivas en los años 70 con Don Shula, un mito de los banquillos al mando, y con Bob Griese dirigiendo al equipo desde su posición de quarterback. El equipo de Miami se acercó de nuevo al título en los años 80 con Dan Marino como mariscal de campo, pero se estrellaron contra los San Francisco 49ers de Joe Montana. A pesar de eso, el 13 de Dan Marino es uno de los tres números que tiene retirados la franquicia. Los otros son el 12 de Bob Griese y el 39 de Larry Csonka, el fullback de los Dolphins campeones de la Super Bowl.

Los dos equipos están lejos de su época dorada, aunque los Commamnders se quedaron el año pasado a orillas de la Super Bowl. Perdieron la final de Conferencia, donde fueron derrotados por los Philadelphia Eagles, posteriores campeones.

Este año suman sólo tres victorias y siete derrotas, igual que los Dolphins, y echan de menos a su quarterback titular, Jayden Daniels, mejor debutante ofensivo del año pasado, que estará ausente el resto de la temporada por una lesión en el codo. En su lugar jugará el veterano Marcus Mariota. «Su liderazgo tiene impacto, no solo en Jayden Daniels, a quien ha orientado, sino en muchos otros. Contamos con él muchísimo, es su momento y esta listo para ese desafío», dice de él el entrenador de los Commanders, Dan Quinn.

Los Dolphins tampoco podrán disfrutar de una de sus grandes estrellas, el receptor Tyreek Hill, que fue campeón de la Super Bowl con los Kansas City Chiefs en 2019 y que sufrió una rotura de los ligamentos de la rodilla hace unas semanas. Hill es el receptor más rápido de la NFL y el mejor socio de su quarterback, Tua Tagovailoa, aunque su nombre de pila real es Tuanigamanuolepola.

Hill compaginó el fútbol americano con el atletismo hasta la Universidad y llegó a competir en un Mundial sub 20 en Barcelona, donde logró una medalla de bronce en los 200 metros y el oro en el relevo 4x100.

A pesar de las ausencias el partido trasladará la esencia de la NFL al Bernabéu, que ha modificado su interior para acoger este evento. «Tenemos mucha ilusión de poder jugar este partido que seguro que va a ser histórico y va a ir fenomenal. La NFL tiene muchas ganas de que aquí se celebre una mini Super Bowl, que la gente la pueda vivir tal y como se vive una que se juega en Estados Unidos; con eventos durante toda la semana y con participación de los aficionados en todos ellos», explica Rafael de los Santos, el director de la NFL España en una entrevista con la agencia Efe.

«La NFL viene para quedarse, no solamente porque se juegue este partido, sino porque la voluntad es la de tener muchos eventos en el año, asegurarnos de que los aficionados pueden seguir la NFL prácticamente todos los días del año. Por supuesto, teniendo en cuenta los momentos más críticos como es este partido o la Super Bowl, pero prestando atención a otros partidos y a otros eventos y otros momentos que, desde luego, queremos traer durante todo el año», añade De los Santos. Barcelona ya acogió hace años un partido de pretemporada y estaría dispuesta a repetir con un partido oficial y la NFL ha quedado encantada con el Metropolitano, un estadio que ofrece muchas posibilidades para eventos paralelos por los terrenos que tiene alrededor. Además, cuenta con la implicación del club, que se ha volcado para acoger los entrenamientos de los Dolphins durante esta semana, desde los dirigentes a futbolistas como Griezmann y el capitán, Koke, grandes aficionados a la NFL.

«Este viaje es una oportunidad para fortalecernos»; asegura Dan Quinn, entrenador de los Commanders. «Lo que más cambia es el tiempo que pasamos juntos. Por la noche vemos las grabaciones en grupo, quizás sin dividirnos tanto por posiciones», explica.

Mike McDaniel, el entrenador de los Dolphins, agradece coincidir en Madrid con Quinn, que fue una de las personas que lo apoyó para superar el alcoholismo cuando coincidieron en Atlanta. «Estuvo ahí desde el inicio, cuando dejé de beber, y me apoyó. Siempre estaré en deuda con él. Ocupa un gran lugar en mi carrera y en mi corazón», dice.