Blanca Fernández Ochoa "estaba pasando el peor eslalom" de su vida

La misteriosa desaparición de Blanca Fernández Ochoa mantiene muy preocupados a la familia y a sus amigos. Blanca le dijo a su hija que iba unos días a descansar a Asturias, a una casa rural y a hacer senderismo, pero cuando se marchó no se llevó su teléfono móvil, algo que le extrañó muchísimo y que la llevó a presentar una denuncia ante la Policía por su desaparición. Una de sus mejores amigas es la también medallista olímpica Coral Bistuer. En declaraciones a "Sábado de Luxe", Bistuer mostró su preocupación porque desde hacía unas semanas "la había encontrado rara". Además, reveló que una de las últimas veces que habló con ella le confesó que "estaba pasando por el peor eslalon de si vida". "No estaba en su mejor momento, pero de ahí a desaparecer...", dijo Bistuer.

Blanca ha pasado varios momentos duros en su vida. estuvo casada con el que fuera su entrenador personal Danielle Fioretto, después de nueve años de relación. La ruptura se produjo en 1994 tres años después de haberse casado. La ex esquiadora rehizo su vida con David Fresneda, propietario de una escuela de buceo en Murcia, con el que tuvo a sus dos hijos, Olivia y a David. La pareja se divorció en 2007 y fue muy traumática. Blanca no pasaba por un buen momento porque un año antes había muerto su hermano Paco Fernández Ochoa, unúico español que ha ganado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno y al que le unía una estrechísima relación. Blanca no llegó nunca a superar ese duro golpe y desde ese momento ha vivido muchos altibajos.

la policía decidió ayer pedir la colaboración ciudadana y publicó un tuit en el que anunciaba la desaparición de la medallista olímpica, que iba en un mercedes clase A de color negro, con matricula 0213CKD y que lleva una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento de conductor.