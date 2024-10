La brutal confesión de Álvaro Morata: "Tuve depresión... pensaba que no volvería a ponerme las botas"

Álvaro Morata habló en "Herrera en Cope" sobre sus temas de salud menta. El capitán de España se sinceró y habló sobre su situación. "España es el mejor país del mundo, pero para mí es complejo porque he vivido momentos con mucha gente que no me conoce. A finales de este año saldrá un documental que ayudará a mucha gente a entender mi historia. Cuando tienes depresión, ataques de pánico... da igual el trabajo que tengas porque tienes que luchar contra otra persona dentro. Para mí lo mejor era irme de España", afirmó Morata al principio de la entrevista.

"Tuve depresión... pensaba que no volvería a ponerme las botas. Lo pasé muy mal y no quiero llorar. Muy poca gente me conoce. La gente se piensa que soy de otra manera... Sigo siendo bromista, muy trabajador... me conocen mi familia, mis amigos...", aseguró al ser preguntado por su depresión.

"Tres meses antes de la Eurocopa estaba viendo si podía volver a jugar un partido. Lo que más te gusta del mundo es lo que más odias. Me daba vergüenza estar con mis hijos porque cada vez que salía con ellos siempre tuve algún episodio. A ellos tampoco les apetecía ir a hacer la compra", alegó Morata. "La decisión de irme a Italia es también por mis hijos... porque en España le decían cosas feas. Gracias a Dios no me pegué con nadie", aseguró Álvaro cuando fue preguntado por sus momentos más duros.

"Pedí ayuda cuando estaba en el coche camino del entreno y sabía que iba mal... Luego iba al vestuario y me quedaba callado en mi sitio. Luego me encerraba en la habitación y peleaba contra mi cabeza", dijo Morata. "Todo esto es una enfermedad como cualquier otra. En la Eurocopa llegaba de una depresión y podía pasar cualquier cosa...", confesó el capitán de España.

"He estado medicado y he tenido que tomar de todo. Eso no es un problema. Tienes que ponerte en tratamiento y tener coraje para todas las personas que me puedan ver. Tenía todo y tenía miedo de todo. Te puede pasar igualmente", alegó Morata. "Mi situación personal la conoce todo el mundo y cualquier cosa se puede malinterpretar...", confesó Morata.