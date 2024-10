El brutal discurso de Xavi a la plantilla del Barça: "Empiezo a ser el problema"

Ya han pasado unos meses desde que Laporta comunicase el cese de Xavi Hernández. Sin embargo, 'El Chiringuito' he emitido la imágenes de 'Barça One' en las que muestra el discurso de Xavi Hernández a sus jugadores en el que les comunicaba que dejaría de ser entrenador del F.C. Barcelona a final de temporada.

Hay que recordar que el 27 de enero de 2024, justamente tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal, Xavi se mostraba tajante en rueda de prensa. "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presidente (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejandro Echevarría, Deco y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo... Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión", aseguró.

El discurso de Xavi a los jugadores del Barcelona para anunciar que dejaría el equipo a final de temporada tuvo lugar un día después.

En el vídeo de 'Barça One' se muestra la entrada al vestuario de Xavi Hernández para informar a sus jugadores de la decisión de dejar el club a final de temporada a pesar de tener contrato en vigor.

"Buenos días. Bon día. Mirad... Sé que no es un día fácil, primero por la mierda del resultado de ayer. Ya analizaremos y ya veremos lo que nos ha pasado. Me sabe mal no haberos dicho nada antes de la rueda de prensa que hice después del partido", explicó Xavi a sus futbolistas nada más entrar al vestuario.

"Lo tengo decidido desde hace tiempo. No es un calentón de ayer por la derrota", apuntó.

Xavi Hernández quiso dejar claro a los jugadores del Barcelona que se decisión de dejar el equipo a final de temporada no es una decisión improvisada.

"Creo que empiezo a ser el problema", reflexionó el todavía entrenador del Barça.