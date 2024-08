La frase de Lewandowski sobre Xavi Hernández que gusta al barcelonismo

Robert Lewandowski finalmente continuará un año más como el delantero del Barça. El polaco ha alabado el trabajo de Xavi Hernández y hace autocrítica al admitir que tanto él como sus compañeros tienen que "trabajar más duro" en esta temporada. Robert Lewandowski cumplirá 36 años el 21 de agosto. De momento, ya lleva 59 goles en los 95 encuentros de sus dos primeras temporadas en el Barça.

"Me siento mejor físicamente que en los últimos años. Aunque soy mayor, todavía no siento esa diferencia. La última temporada fue más difícil para mí a nivel físico. Sé lo que hice mal y lo que pude hacer mejor pero, físicamente, no veo la diferencia entre hace dos años y ahora. Todavía puedo marcar muchos goles", dijo el delantero a ESPN.

Ahora, la realidad es que empieza una nueva etapa en el Barcelona con Hansi Flick en el banquillo y Lewandowski ha aprovechado para mandar un mensaje al equipo: "Algo nuevo se viene. Sabemos que tenemos que trabajar más duro que en el año pasado. Es la única manera posible si queremos ganar algo. Tenemos un gran potencial en este club, pero debemos actuar como equipo y hay que intentar dar lo mejor".

Robert tuvo un detalle con Xavi Hernández defendiendo su trabajo y considerando un "orgullo" trabajar con él: "Xavi hizo un gran trabajo después de venir en un momento difícil. Él está muy vinculado al Barça emocionalmente y a veces eso no es fácil. Creo que hizo un gran trabajo. Aunque los últimos momentos no fueron perfectos ni para él ni para nosotros, cuando vino al club y todo lo que cambió fue sensacional. Estoy orgulloso de haber estado en esta época a las órdenes de Xavi".

"Mbappé no es un delantero como yo, es otro estilo de delantero. Está claro que es un gran jugador pero lo importante es que nos miremos a nosotros mismos", dijo.