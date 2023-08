La burla de Cristiano Ronaldo contra Sergio Ramos y su contundente respuesta

Sergio Ramos no tiene equipo, aunque desde su entorno se repite que no es por falta de propuestas. El defensa español, tras terminar su contrato con el PSG, quiere seguir jugando al fútbol, y si puede ser, hacerlo en una liga competitiva. En marzo cumplirá 38 años, pero considera que aún puede ser útil a un equipo con altos objetivos. Él quería fichar por el Sevilla, pero desde el conjunto andaluz han insistido varias veces en que no cuentan con él, que no se han planteado su vuelta. Incluso aficionados nostálgicos del Madrid pidieron su regreso en las redes tras la grave lesión de Militao, pero en el club blanco nadie se ha planteado el regreso de quien fue el gran capitán. Con Alaba, Rüdiger, Nacho y los centrales del filial se considera que esa plaza está más que cubierta esta temporada.

Asi que Sergio Ramos espera. En Europa se le van cerrando las puertas y los equipos de las grandes ligas están cerrando el mercado sin contar con él. Se habla de que Turquía podía ser un buen destino para Sergio Ramos y si no, aún queda Estados Unidos o Arabia Saudí, el destino de los grandes futbolistas que quieren seguir jugando como si lo años no pasasen por ellos.

Ramos va deshojando la margarita mientras se entrena con la misma dedicación que antes, sin ganar kilos y manteniendo el fondo físico. Aún sabe que es importante, que su nombre aún está entre los grandes del fútbol. Lo sabe porque ha llegado a los 60 millones de seguidores en Instagram y lo ha querido celebrar con un sorteo: "Empezamos en 2014 y, aunque parece imposible, ya somos 60 millones.

Para celebrarlo y devolveros el cariño que me dais, os propongo un concurso para regalaros 20 pares de botas Mizuno firmadas.

Participar es muy sencillo:

1️⃣ Sígueme en Instagram, por supuesto. 😉

2️⃣ Piensa en tu momento favorito de mi carrera o de mi vida. 😍

3️⃣ Muéstralo en una foto, vídeo, dibujo… o comentario a este post mencionando mi cuenta @sergioramos y con el HT #SR60 antes del 27 de agosto de 2023. ¡Sé creativo! 🎨



➡️ Elegiré a los 20 más originales y les contactaré por mensaje directo.

¡60 millones de gracias!"

Es lo que ha escrito en su página de Instagram. Y la primera respuesta ha sido la mejor: "Te falta un cero para pillarme", le escribe Cristiano Ronaldo, que quién sabe si le está esperando en Arabia.

"No te confíes, Cris, especialista en remontadas. Minuto 93 y esas cosas, jejeje", le responde Sergio Ramos, con humor. "Por cierto, recuerda que para participar tienes que incluir el hashtag SR60".