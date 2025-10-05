Se busca campeones de Salto en Dehesa Montenmedio

Dehesa Montenmedio vuelve a convertirse en el epicentro del salto nacional con la celebración del Campeonato de España de Salto Absoluto, Jóvenes Jinetes, Clásicos y Caballos Jóvenes. El certamen tendrá lugar del 8 al 12 de octubre de 2025 en un entorno privilegiado para la competición ecuestre.

Las instalaciones ofrecen siete pistas verdes y trece pistas "all weather", además de 1.308 boxes y 342 boxes VIP con bebedero automático. Este despliegue sitúa a Montenmedio como uno de los escenarios de referencia en el panorama internacional. El campeonato coincide con la presencia de jinetes extranjeros ya alojados en el recinto, que ultiman su preparación para las tres semanas de concursos internacionales que se celebrarán del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Los recorridos de esta edición estarán firmados por un trío de jefes de pista. Rafael Suárez (Jerez de la Frontera), con una carrera desarrollada en Reino Unido; Eduardo Álvarez, que inició su trayectoria en 2008 y ha alcanzado este año la categoría de jefe de pista FEI nivel 3, tomando como referente a Mariano Sánchez Gálvez, y José María De Loma-Ossorio.

En la pasada edición, el oro absoluto fue para el asturiano Julio Arias Cueva con "Filou du Manoir". Arias, con un amplio recorrido internacional, disputó su primer Campeonato de Europa en 2004 en Vilamoura y en 2011 representó a España en el Europeo Absoluto de Madrid con "Jarnac", caballo fallecido el año pasado, que ha marcado su carrera y que continúa presente en la cría. En Jóvenes Jinetes se impuso Garazi Landeta Smith con "Emir de Burgo". En Clásicos, el oro de 1,40 fue para Luis Ortiz Agüera con "Hverdholms Cashew". La categoría de 1,30 metros coronó a Ibone Ibáñez con "Bambino D’Assemont". En 1,20, el título fue para Irene Zuazua con "Kimono de Duero". En 1,10, se impuso Sol Daurella con "Bangkok de Mars".

En el Campeonato de Caballos Jóvenes en cinco años, el título fue para Kevin González de Zárate con "Jackpot du Rozel". La categoría de seis años coronó a Inés Hernández con "Pop Up". Y en siete años, la victoria fue para Pilar Cordón Muro con "Machiavelli B". Cordón es la única amazona olímpica que ha tenido España en la disciplina de Salto de Obstáculos.