Capello desvela una anécdota con Cassano en el Real Madrid: "Pedía patatas fritas antes de cada partido"

Fabio Capello habló en el curso académico 2023/24 del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos (Limec) sobre la temporada 2006-2007. El exentrenador criticó el comportamiento de Cassano: "Con Cassano me fui de las manos. Cassano pedía patatas fritas antes de cada partido, algo inaceptable. Me enfadé más con el chef que con él. No entendía que hiciera esas cosas. Si vas al extranjero tienes que entender dónde trabajas, la comunicación lo es todo. En España mandan las radios, y los periódicos influyen en el público", afirmó.

El entrenador italiano también habló sobre la liga de las remontadas. "Jugamos contra el Mallorca, perdíamos 1-0 en la primera parte, teníamos que ganar para lograr la Liga. Mis jugadores estaban todos asustados, hicieron malos pases. En el descanso hice que todos se sentaran en el suelo, moví a Roberto Carlos que estaba delante de mí, y yo también me senté al lado de ellos. Les dije: ‘¿Hemos recuperado 9 puntos del Barcelona y ahora tenemos que regalar un campeonato?’ Tenía que darles tranquilidad, si gritaba les presionaría aún más. ¿Saben cómo acabó? 3-1 para nosotros, campeones de España", dijo.

Por último, Fabio jamás olvidará sus anécdotas con Ronaldo. "Señor, aquí en los vestuarios huele a alcohol’ y era verdad. Ronaldo pesaba 94 kg ese año. En Corea, en el Mundial de 2002, pesaba 82. Le dije que bajara de peso... llegó a 92,5. Berlusconi me llamó un día para pedirme consejo sobre una hipotética compra de Ronaldo. Yo le desaconsejé que lo hiciera, diciéndole que era un fiestero, y que sólo pensaba en estar rodeado de mujeres. Me dijo: ‘Vale, gracias Fabio’ Día después, Ronaldo fichó por el Milán, no me hizo caso", sentenció.