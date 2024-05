Carrera Sprint Miami: otra más para Verstappen

La Fórmula 1 recala este fin de semana en Estados Unidos, primera de tres esta temporada, y lo hace en Miami, que tiene formato con carrera al sprint. El circuito, semiurbano, ha sorprendido este año por la dificultad que entrañan los adelantamientos y eso ha cambiado el planteamiento para el resto del fin de semana.

Verstappen marcó el mejor, salió primero y no falló en la salida. Y todo eso con un coche con el que no está contento, al menos en este circuito. De hecho, ayer se sorprendió por marcar el mejor tiempo pensando que había hecho una mala vuelta y no estaría entre los mejores. Hoy pasó algo parecido, pero no tuvo problemas. Tomó la delantera y nadie pudo inquietarle. Ni siquiera su compañero, que tuvo que conformarse con el tercer puesto y no pudo ganarle la batalla a Leclerc con el Ferrari, que acabó segundo y vuelve a su mejor estado de forma. Eso sí, lejos de Verstapen.

Por detrás, Sainz acabó quinto y se encontró con un muro llamado Ricciardo con el RB, el coche B de Red Bull. El Ferrari del madrileño sufría en las rectas sin apenas velocidad punta y superar al australiano le resultó imposible. Peor le fueron las cosas a Alonso, que en la salida tuvo un doble toque con Hamilton y a su vez con su compañero Stroll. Cayó hasta las últimas posiciones, pinchó, pasó por boxes y ya no pudo hacer más.

Eso sí, mostró un cabreo impresionante viendo que la FIA no entró a valorar la maniobra de Hamilton, que fue el que provocó el caos entre los dos coches de Aston Martin y también, en cadena, para el McLaren de Norris. Las imágenes dejan claro que fue un incidente de carrera y Alonso fue el que sufrió mayores daños.