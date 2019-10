Fue como en los viejos tiempos. Un Madrid-Maccabi, uno de los grandes clásicos continentales, resuelto en los últimos segundos gracias a un triple de Jayce Carroll a 2.4 segundos del final. Con 36 años, el tirador de Wyoming recibió el encargo de la pizarra de Laso y tumbó al Maccabi, que estuvo muy cerca de ganar en Madrid..

Y eso que los hebreos están lejos del equipo que fueron no hace demasiado. Después de Real Madrid y CSKA son el club más laureado de Europa con seis títulos. El último llegó precisamente ante el Madrid hace cinco años en Milán. Desde entonces el Maccabi se ha convertido en un equipo casi de relleno en la Euroliga y eso que es uno de los clubes con licencia fija. Por eso este año han reclutado a un pelotón de jugadores estadounidenses y lo han rematado con el regreso de Omar Casspi. El alero ha vuelto a casa después de diez años en siete franquicias diferentes de la NBA. El problema es que unos problemas estomacales le dejaron sin jugar ante el Madrid. Sin él, sin el jugador que estaba llamado a marcar diferencias en el grupo, todo dependía del ejército de estadounidenses que dirige Sfairopoulos.

El Madrid se lo tomó con calma, con demasiada calma. Como aquel que sabe que en el momento en que decida apretar, el rival se va a desplomar. Es una actitud peligrosa. Defensa hubo la justa y los de Laso se dejaron llevar muchos minutos. El acierto inicial en los triples (4/7 en el primer cuarto) fue suficiente para contrarrestar de salida el talento de los bajitos macabeos.

Con Salah Mejri sentado junto a los no convocados (Reyes, Thompkins y Nakic), uno de sus nuevos compañeros en el juego interior, Jordan Mickey, fue el que empezó a tomarse el partido un poco más en serio. Con Black, la referencia interior del Maccabi en el banquillo, Mickey empezó a producir sin descanso. Fue como si hubiera crecido diez centímetros. Sus prestaciones al descanso eran mareantes (12 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración) y él fue el que incitó al resto del equipo. Le siguieron Llull, Carroll y Causeur, pero atrás el grupo no era el de las grandes ocasiones.

El agujero que causó Bryant en el segundo cuarto (11 puntos) se multiplicó después del descanso. Un parcial de 0-12 (50-56) fue la evidencia de que los de Laso no habían aprendido la lección del comienzo. La defensa fue una broma y el Maccabi lo aprovechó. Fue la señal que necesitaban los titulares para tomarse la noche en serio. La respuesta, liderada por Campazzo, fue un parcial de 13-2, pero el Maccabi había cogido confianza y todo se tuvo que decidir en el último cuarto (65-65).

Laso no alteró la dinámica de rotaciones y apostó por el equipo B para empezar la cuenta atrás. Llull, Carroll, Causeur, Deck y Mickey debían resolver lo que no lograron los titulares. Y el Maccabi no aflojaba. Las diferencias eran mínimas y el partido empezó a moverse en unas distancias asfixiantes. El Maccabi se puso en manos de Wilbekin y eso que llegó cojo a los dos minutos finales. En el Madrid había más alternativas. El oportunismo de Deck, la aparición de Mickey, los cambios de balonmano para defender y atacar, Carroll... Una canasta de Wilbekin (11 puntos en el último cuarto) situó al Maccabi por delante (83-85) con 10.9 segundos por jugar. La pizarra de Laso diseñó una jugada para Carroll. Y el tirador de Wyoming anotó el triple decisivo a 2.4 segundos del final.

86. Real Madrid (22+28+15+21): Campazzo (10), Rudy (6), Taylor (6), Randolph (11) y Tavares (2) -quinteto titular- Llull (6), Mickey (16), Carroll (14), Causeur (7) y Deck (8).

85. Maccabi (22+22+21+20): Wilbekin (22), Wolters (7), Zoosman (0), Acy (3) y Black (5) -quinteto titular- Dorsey (5), Di Bartolomeo (15), Hunter (6), Bryant (15), Cohen (7) y Avdija (0).

Árbitros: Javor (Esl), Paternico (Ita) y Obrknezevic (Ser). Eliminados Di Bartolomeo y Wolters.

Incidencias: 9.738 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga.

2ª jornada: CSKA, 79-Bayern Múnich, 68; Estrella Roja, 68-Fenerbahçe, 56; Asvel Villeurbanne, 79-Panathinaikos, 78; Real Madrid, 86-Maccabi, 85; Zenit-Barcelona (19:00); Khimki-KIROLBET Baskonia (19:00); Anadolu Efes-Alba Berlín (19:30); Olympiacos-Valencia Basket (20:30) y Armani Milán-Zalgiris Kaunas (20:45). (Todos en DAZN).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. CSKA (2/0); 2. Asvel Villeurbanne (2/0); 3. Real Madrid (2/0); 4. Alba Berlín (1/0); 5. KIROLBET Baskonia (1/0); 6. Barcelona (1/0); 7. Khimki Moscú (1/0); 8. Estrella Roja (2/0); 9. Panathinaikos (1/1); 10. Bayern Múnich (1/1); 11. Anadolu Efes (0/1); 12. Zalgiris Kaunas (0/1); 13. Armani Milán (0/1); 14. Olympiacos (0/1); 15. Zenit San Petersburgo (0/1); 16. Valencia (0/1); 17. Maccabi (0/2); 18. Fenerbahçe (0/2).