La celebración de una estrella de la NFL tras ser detenido horas antes

Ha comenzado la NFL y los Miami Dolphins consiguieron su primera victoria pese a que horas antes del encuentro detuvieron a su jugador Tyreek Hill. Horas antes del encuentro el receptor fue detenido por la policía de Miami afuera del estadio, esto por una infracción de tráfico que escaló rápidamente hasta llegar a esposar al deportista e incluso ponerlo en el suelo con fuerza, algo que se puede observar en los videos recopilados por los presentes.

Jaguars Dolphins Football ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Drew Rosenhaus, agente del receptor con más yardas conseguidas en la temporada regular del año pasado, declaró ante ESPN su inconformidad por lo sucedido: "Esta mañana, Tyreek Hill fue detenido por un incidente de tráfico a unas calles del Hard Rock Stadium. Es una situación desgarradora. Yo quiero mucho a Tyreek y odio ver la situación en la que estuvo con la policía. Él está bien y jugará el partido". Y pese a ser detenido, el equipo de Miami comentó que Tyreek llegó a tiempo y que sí podría disputar el partido correspondiente a la primera semana.

Tyeek terminó el partido con 130 yardas, siete recepciones y una anotación, con una jugada en la que consiguió 80 yardas tras superar a dos de sus defensores y cruzar las diagonales. En ese momento fue que Hill celebró al poner sus manos detrás de la espalda, sin embargo, esto no se pudo observar en la transmisión de la NFL, pues en ese instante se cambió la toma hacia la grada de Miami con la celebración de los aficionados.

En redes comenzaron a circular imagenes y videos en los que se pudo apreciar el instante en el que Tyreek Hill realizó esta celebración y su compañero Jaylen Waddle lo acompañó con el gesto de llegar con una llave a liberarlo, un video fue publicado horas después del partido por el propio Hill en Instagram y en su descripción comentó "Amo este juego".

Después del encuentro, Tyreek fue a la rueda de prensa para declarar su postura, "Todos tienen manzanas podridas en toda situación. Quiero utilizar esta plataforma para cambiar la situación y volverla positiva para ambas partes, la mía y la de Miami-Dade, así podemos trabajar juntos y hacer algo positivo por la comunidad, porque de eso se trata todo". Cuando le preguntaron si sabia por qué había ocurrido su detención, Hill comentó: "No tengo idea honestamente, es una locura. ¿Qué hubiera pasado si no fuera Tyreek Hill? No fue algo irrespetuoso, porque mi madre no me crio de esa forma, así que aún sigo tratando de entender".