"El Chiringuito" desvela un bombazo sobre la última renovación del Barça

El FC Barcelona y Frenkie de Jong están a punto de cerrar un acuerdo de renovación que pone fin a meses de incertidumbre. Según adelantó el periodista José Álvarez en El Chiringuito de Jugones, el centrocampista neerlandés ampliará su contrato hasta 2028, con la opción de un año adicional, en una operación clave para el futuro económico y deportivo del club.

La renovación no solo garantiza la continuidad de uno de los pilares del centro del campo, sino que también trae consigo un ajuste salarial que beneficiará a las cuentas blaugranas. De acuerdo con la información, De Jong pasará a cobrar 9 millones de euros netos por temporada, una cifra inferior a la que percibía bajo el actual contrato firmado en la era Bartomeu, que estaba considerado como uno de los más elevados de la plantilla.

Este gesto por parte del jugador ha sido valorado positivamente dentro del club, ya que ayuda a aliviar la presión del límite salarial y encaja en el nuevo modelo financiero que busca implantar la directiva encabezada por Joan Laporta.

La relación entre De Jong y el Barça ha vivido momentos de tensión en los últimos años, especialmente en el verano de 2022, cuando el club consideró su salida como una de las vías para sanear las finanzas. Sin embargo, el neerlandés siempre mostró su deseo de triunfar en el Camp Nou, resistiendo ofertas millonarias desde la Premier League.

Con esta renovación, De Jong no solo consolida su rol como titular indiscutible, sino que también se alinea con el proyecto de futuro liderado por Hansi Flick, quien ya cuenta con el holandés como una pieza clave en su esquema.

El anuncio oficial se espera en los próximos días y representa una noticia de estabilidad en un verano marcado por los ajustes económicos y la necesidad de construir un proyecto competitivo con recursos limitados. Para el Barça, retener a Frenkie en estas condiciones es, sin duda, una victoria silenciosa pero estratégica.