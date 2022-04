El drama de Wiggins: un entrenador abusó de él con 13 años, fue abandonado por su padre y despreciado por un padrastro violento

El exciclista Bradley Wiggins concedió una entrevista a la revista Men’s Health UK en la que repasó algunos de los episodios más duros de su vida y que eran desconocidos hasta ahora. El episodio más terrible fue el abuso sexual que sufrió por parte de un entrenador cuando tenía 13 años y que según sus propias palabras marcó su vida. Una vida dura y llena de sufrimiento, marcada por el abandono de su padre biológico cuando Wiggins era un niño y por la complicada relación con un padrastro “violento” y que le despreciaba llamándole “marica por usar licra”.

“Sí, un entrenador abusó de mí cuando era más joven. Un episodio que nunca acepté del todo y que me impactó mucho, incluso de adulto. Intenté enterrarlo”, recordó Wiggins, quien aseguró que no contó nada de lo sucedido a su familia, porque no podía confiar en ellos: “Mi padrastro me maltrataba bastante, solía llamarme maricón por llevar licra y cosas así, así que no pensé que pudiera decírselo. Así que me desconecté. Yo era solitario. Fui un adolescente bastante raro en muchos aspectos y creo que la bicicleta fue una respuesta a toda esa adversidad”.

Campeón del Tour de Francia en 2012, ganador de ocho medallas olímpicas en pista y ruta, cinco de ellas de oro, y campeón el mundo en ocho ocasiones, entre pista y ruta, Wiggins reconoció en la entrevista que el abandono de su padre biológico cuando él era un niño le provocó una herida que probablemente no se cerrará nunca: “Era mi héroe. Quería ponerme a prueba con él. Era un buen ciclista, podría haber sido muy bueno, pero era un talento desaprovechado. Era alcohólico, maníaco depresivo, bastante violento y tomaba muchas anfetaminas y drogas a la vez. Nunca obtuve respuestas cuando lo asesinaron en 2008. Nos dejó cuando yo era pequeño, así que lo conocí por primera vez cuando tenía 18 años. dos años antes de su muerte”.