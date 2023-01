Peter Sagan se despide

“Ha llegado el momento”, dijo Peter Sagan para anunciar su despedida. Era una conferencia de prensa organizada, en principio, para festejar su 33 cumpleaños. Y el ambiente era festivo. En una carpa, con una barra que servía mojitos al lado e iluminado por los focos el eslovaco comunicaba su retirada del ciclismo. Aunque no del todo. De fondo, el concierto de la banda de rock argentino La Beriso, que le hizo subir al escenario para despedirse del público con ellos.

El eslovaco aprovechó el día de descanso de la Vuelta a San Juan para anunciar sus nuevos planes: apartarse de las carreteras del World Tour para competir en mountain bike en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Para eso tiene que ganarse la clasificación y debe empezar a competir ya este año en bicicleta de montaña.

“Dije que me gustaría terminar esta temporada como ciclista de carreras WorldTour. Me gustaría prepararme para los Juegos Olímpicos en bicicleta de montaña”, anunció el eslovaco rodeado de su gente de confianza en el autódromo de Villicum. De su representante, Giovanni Lombardi, de sus escuderos Bodnar y Daniel Oss, y de algunos de los auxiliares de su equipo, el TotalEnergies, que le seguirá apoyando en su idea de despedirse sobre la bicicleta de montaña.

Sagan nunca ha querido hacerse viejo sobre la bicicleta. “Nunca fue mi sueño correr hasta los 40 años. Creo que ahora es el momento. Y si voy a poder terminar mi carrera en París en los Juegos Olímpicos, eso será algo bueno para mí”, dice. Por eso esta temporada será la última en el World Tour. Quiere participar en algunas de sus clásicas favoritas y en el Tour de Francia y el año próximo seguirá compaginando el ciclismo de montaña con el ciclismo en ruta, aunque no participará en carreras de la máxima categoría.

Además, tiene otras prioridades en la vida, que van más allá de la bicicleta. Por ejemplo, disfrutar de su hijo Marlon, un pequeño de cinco años del que ya ha compartido imágenes en las redes sociales enseñándolo a montar en bicicleta.

Sobre la bici ahora ya sólo quiere divertirse el eslovaco. Ya participó en mountain bike en los Juegos de Río en 2016, aunque sin demasiado éxito. “No se trata de buscar medallas, no quiero presión sobre si gano o pierdo. Es algo que siempre quise, terminar mi carrera en bicicleta de montaña y el año que viene es año olímpico. Pero quería hacerlo por mí, y no por nadie más”, aseguraba antes de disfrutar de su fiesta de cumpleaños y del concierto de La Beriso.

Sagan vuelve al lugar donde todo empezó, la bicicleta de montaña y lo anuncia en la Vuelta a San Juan. “Donde todo empieza” es su lema. Cierra el círculo con un palmarés impresionante, con 121 victorias desde su estreno con el Liquigas en 2010. Entre ellas, 12 etapas del Tour, 4 de la Vuelta, la París Roubaix y el Tour de Flandes, además de tener el récord de victorias del maillot verde del Tour, que ha vestido en siete ocasiones en los Campos Elíseos.